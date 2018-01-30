Президент Азербайджана: Крупные бизнес-структуры должны осознавать свою социальную ответственность (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Крупные бизнес-структуры должны осознавать свою социальную ответственность взамен на условия, создаваемые государством для предпринимателей.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«В этом году мы реализуем программу самозанятости в еще большем объеме. Эту программу, можно сказать, мы начали реализовывать в прошлом году. Первоначальные результаты положительны. В результате же предпринятых в этом году шагов, проводимых реформ будет достаточно много средств – более 30 миллионов манатов, и шесть тысяч, а может и семь тысяч семей будут привлечены к программе самозанятости», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что как с экономической, так и с психологической точек зрения это очень хороший проект, инициатива. «Потому что сегодня граждане, которые живут в тяжелых условиях и получают социальную помощь у государства, сами будут зарабатывать деньги, будут обеспечивать свои семьи своим трудом и строить свою жизнь. А государство будет оказывать свою поддержку, будет предоставлять бесплатно необходимую технику, средства, чтобы они могли наладить свои дела. Если каждый год мы будем создавать подобные условия для 6-7 тысяч семей, тогда нико не будет нуждаться в социальной помощи», - добавил Президент Азербайджана.

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