США поддерживают строительство газопровода из Азербайджана в Европу - министр

13 сентября 2018 21:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США поддерживают строительство газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу.

Об этом, как передает ТАСС, заявил на брифинге министр энергетики США РИК Перри.

Перри добавил, что «США за конкуренцию». «Я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

Отметим, что «Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

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