В Азербайджане успешно завершен процесс выплаты компенсаций и реструктуризации проблемных кредитов

3 июня 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершено исполнение указа о решении проблемных кредитов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками, в связи с исполнением указа о решении проблемных кредитов.

Согласно заявлению, исполнение указа Президента Азербайджанской Республики № 551 от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» успешно завершено. Так, на 31 мая компенсацию получили 95,5 процента граждан, что составляет 91,4 процента от общей выделенной суммы.

27,5 тыс. человек не обращались за компенсацией по разным причинам (лица, находящиеся за пределами страны, умершие и так далее), из которых около 20,5 тысяч приходятся на долю ликвидированных лицензированных банков и небанковских кредитных организаций, а около семи тысяч - на долю действующих банков. Эти граждане, для получения компенсации, могут обратиться в банки или к национальному почтовому оператору и после 31 мая. Кроме того, в настоящее время проводится расследование по заявлению 13 тысяч граждан, и в связи с этим, в рамках Апелляционной комиссии, созданной при Палате надзора над финансовыми рынками, будут предоставлены ответы на эти запросы в порядке очередности.

Осуществленные платежи были произведены за счет суммы в 600,1 миллиона манатов, выделенных Министерством финансов шестью траншами. 288,8 миллиона манатов этих средств были направлены на погашение просроченных кредитов 562 тысяч физических лиц, а 311,3 миллиона манатов было передано в распоряжение клиентов.

В целом, в рамках указа, банками и небанковскими кредитными организациями было аннулировано около 107 миллионов манатов процентных и штрафных долгов более чем 126 тысяч заёмщиков, и этот процесс продолжается. Кроме того, кредиты 42 тысяч заемщиков были полностью закрыты, и на сегодня, с началом процесса реструктуризации, кредиты 10 тысяч заёмщиков на сумму 11 миллионов манатов были реструктурированы на льготных условиях, и этот процесс будет продолжаться до конца этого года.

В целях обеспечения прозрачности и эффективности процессов в рамках исполнения указа, 685 тысяч пользователей отправили 1,7 миллиона запросов по информации о проблемных кредитах на специальном электронном портале, созданном Палатой надзора над финансовыми рынками. В целом, общее количество просмотров на этом портале составило около 3 миллионов. Было получено более 117 тысяч звонков нв номер колл-центра 966.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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