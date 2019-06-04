Минналогов сокращает проверки, повышает сборы налогов

4 июня 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года поступления в государственный бюджет по линии министерства по налогам Азербайджана выросли на 262 миллиона манатов.

Об этом, как передает Trend, сказал во вторник заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции, посвященной Дню предпринимателей.

По словам Алекперова, поступления в госбюджет составили более трех миллиардов манатов, что на 286,5 миллиона манатов больше прогнозируемых показателей.

Замминистра отметил, что сегодня в Азербайджане более одного миллиона налогоплательщиков.

Алекберов также отметил, что число выездных проверок сокращается.

"За пять месяцев было проведено всего 176 выездных налоговых проверок, что в четыре раза меньше показателя аналогичного показателя прошлого года", - сказал он.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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