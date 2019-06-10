Посол России: До конца года состоится саммит "Россия-Азербайджан-Иран" (ФОТО)

10 июня 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Россия и Азербайджан развивают отношения со странами региона, и в этом смысле привлекательным является сотрудничество в трехстороннем формате - Россия-Азербайджан-Иран. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, которая прошла в АМИ Trend.

Российский дипломат сообщил, что до конца текущего года ожидается проведение саммита Россия-Азербайджан-Иран.

"Точную дату проведения саммита пока сложно сказать, пока известно, что данное мероприятие состоится до конца 2019 года. В этот раз саммит в трехстороннем формате пройдет в России в рамках которого состоятся встречи высшего уровня с участием глав государств", - сказал посол.

Как известно, три страны активно развивают транспортный коридор "Север-Юг", что позволит быстрее доставлять товары из России к Персидскому заливу и обратно через территорию Азербайджана. И в этом могут быть задействованы все виды траспорта.

(Автор: Матанат Насибова)

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