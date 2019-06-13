Йоханнес Хан: Ожидаем подписание авиационного соглашения в этом году

БАКУ /Trend/ - Авиационное соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом может быть подписано в этом году.

Об этом, как сообщает Trend, сказал Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Как отметил еврокомиссар, переговоры по "открытому небу" продолжаются. Оно приведет к упрощению авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС в пассажиро и грузоперевозках.

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