В будущем году страховые сборы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов

28 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страховые сборы в Азербайджане в 2020 году превысят один миллиард манатов.
Об этом, как сообщает Trend, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на девятом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности".
Гасымлы отметил, что в прошлом году совокупные сборы страховых компаний в объеме 728 миллионов манатов не составили одного процента от ВВП страны. Но в 2020 году после внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС), объем совокупных сборов превысит эту цифру.

"Впервые в Азербайджане страховые премии превысят один миллиард манатов", сказал Гасымлы.
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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