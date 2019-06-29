Фонд страхования вкладов предупреждает об изменениях максимальной ставки по застрахованным депозитам

БАКУ/Trend/ - С начала июля снижаются максимальные ставки по вкладам в национальной и иностранной валюте, сообщает Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов.

Однако, вкладчикам, имеющим депозиты в банках, размещенные под более высокие проценты, не стоит беспокоиться. На их вклады новые правила не распространяются до завершения срока договора между ними и банками.

С первого июля максимальные проценты ставки по застрахованным вкладам в манатах будет составлять 10 процентов, против ныне действующих 15 процентов. А по вкладам в иностранной валюте максимальная ставка для вкладов, которые считаются застрахованными, будет составлять 2,5 процента. Прежде она была на уровне трех процентов.

Решение принято со стороны наблюдательного совета Фонда страхования по согласованию с палатой под надзору за финансовыми рынками и центральным банком Азербайджана.

Как сообщает Фонд, если после первого июля вкладчики разместят депозиты по более высоким процентам, превышающим максимальную ставку Фонда, они не будут застрахованы, и компенсаций по ним выплачиваться не будет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.