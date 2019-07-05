В Азербайджане возросла добыча товарного газа

5 июля 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Добывающая промышленность за пять месяцев 2019 года произвела продукции на общую сумму в 13,7 миллиарда манатов, что выше прошлогоднего показателя за идентичный период на 0,7 процента, передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана. Основными видами продукции этой отрасли являются нефть, газ, конденсат и руды металлов.

За отчетный период общая добыча нефти составила около 15,686 миллиона тонн. Почти вся добыча пришлась на товарную нефть – около 15 650,8 миллиона тонн. Это ниже прошлогоднего показателя за январь-май на 2,9 процента.

Однако, общая добыча газа, наоборот, увеличившись на 22,6 процента по сравнению с теми же показателями прошлого года, составила 14,475 миллиарда кубометров, в том числе 10,1 миллиарда кубометров товарного газа. Рост добычи товарного газа, в сравнении с прошлогодним отчетным периодом, составил 40,4 процента.

На 1 июня 2019 года объемы нереализованной товарной нефти в Азербайджане составляют 205 тысяч тонн.

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