Минэнергетики Азербайджана и ПРООН будут совместно продвигать реформы в энергосфере (ФОТО)

11 июля 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и Программа развития ООН (ПРООН) планируют сотрудничать в реализации проектов по возобновляемым источникам энергии, по обеспечению энергетической устойчивости и повышению энергоэффективности, по изменению климата, сокращению эмиссий и защите окружающей среды.

В ходе сегодняшней встречи министр энергетики Парвиз Шахбазов и постоянный представитель ПРООН Алессандро Фракассетти подписали протокол о намерениях по этому поводу, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

По словам Шахбазова, сотрудничество с ПРООН будет способствовать проведению реформ в энергетическом секторе и достижению приоритетов, отвечающих интересам сторон.

Программа развития окажет необходимую поддержку в решении глобальных и национальных проблем в энергетическом секторе, сообщил Фракассетти.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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