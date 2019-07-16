PASHA Bank выступил партнером проекта «Вокруг света за 180 дней»

БАКУ/Trend/- Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank – выступает партнером проекта «Вокруг света за 180 дней». Презентация проекта, инициатором которого выступает глава Novco Group Фарид Новрузи, состоялась 12 июля в Baku Boulevard Hotel, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В рамках проекта Новрузи на протяжении 6 месяцев посетит порядка 40 стран мира, используя во время поездки лишь морской и автомобильный транспорт. Расходы за время кругосветного путешествия будут полностью покрываться картой PASHA Bank Miles&Smiles – эксклюзивным карточным продуктом, представленным Банком на азербайджанском рынке.

Как отметил в рамках презентации проекта Директор департамента Индивидуального банкинга PASHA Bank Кямран Гейдаров, несмотря на то, что Новрузи во время своего путешествия не будет пользоваться воздушным транспортом, он, как владелец карты PASHA Bank Miles&Smiles, получает возможность пользоваться широким спектром преимуществ упомянутой карты, осуществляя безналичные платежи в объектах торговли и услуг по всему миру.

«При бронировании отелей, аренде автомобилей и прочих услугах держателям карт PASHA Bank Miles&Smiles предоставляются скидки до 35%. Благодаря разносторонним преимуществам, данный банковский продукт интересен не только для клиентов банка, путешественников и бизнесменов, часть рабочего времени которых проходит в деловых разъездах, но и в целом, всему населению страны», - подытожил Гейдаров.

Отметим, что используя карту Miles&Smiles ее владелец также зарабатывает мили, которые могут быть обменены как на приобретение авиабилетов от Turkish Airlines в 308 направления по всему миру, так и дополнительные услуги. Начисление бонусов происходит как в случае совершения безналичных платежей внутри страны, так и за ее пределами. Кроме этого, клиент также имеет возможность получить дополнительные мили при оплате картой PASHA Bank Miles&Smiles в партнерской сети банка.

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