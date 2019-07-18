AzerGold организовало для педагогов и студентов АзТУ ознакомительный тур на Човдарское месторождение (ФОТО)

18 июля 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -17-го июля AzerGold организовало ознакомительный тур на Човдарское месторождение для педагогов и студентов Азербайджанского технического университета (АзТУ), сообщает Trend со ссылкой на компанию. Тур с целью информирования педагогов и студентов АзТУ о деятельности компании, начался с ознакомления с правилами безопасности на территории предприятия. Далее гости подробно ознакомились с процессом добычи и обработки драгоценных металлов, созданными для рабочих условиями, а также с принципами работы лаборатории.

Следует отметить, что AzerGold осуществляет многосторонее сотрудничество с образовательными учреждениями Азербайджана. В рамках этого сотрудничества 28-го июня в административном здании ЗАО состоялось мероприятие, посвященное итогам конкурса сочинений на тему «История моей производственной практики». В третьем по счету конкурсе, работы были оценены по различным критериям. Среди 14 студентов первое место заняла Абдурахманова Шафига ( АГУНП), второе место – Асия Салахлы ( АДА), третьем место – Эльсевер Сафаров (АГУНП). Победителям были вручены соответствующие сертификаты и денежные премии.

Конкурс был проведен среди студентов, прошедших производственную практику в головном офисе ЗАО «AzerGold» и Човдарском месторождении. В рамках весенней программы 24 студента из Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Университета «АДА», Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского Технического Университета получили практические знания в области горной инженерии, геологической разведки, экономики, связях с общественностью, строительстве инженерных систем и установок, управлении бизнесом и человеческими ресурсами.

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