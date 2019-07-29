Азербайджан нарастил экспорт нефти

29 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 15,83 миллиона тонн нефти, что на 16,7 процента больше показателя шести месяцев прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным отчета, в суммарном выражении объем экспорта составил 7,6 миллиарда долларов (рост на 10,4 процента).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал почти 521 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 261 миллионов долларов. За год эти показатели сократились на 4,9 процента и 7,6 процента соответственно. Удельный вес нефтепродуктов в экспорте страны составляет 2,61 процента.

Всего за январь-июнь общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 9,9 миллиарда долларов, что на 15,19 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саудовская Аравия обновила пик экспорта нефти в Китай за счет снижения поставок в США
Арабские страны 25 июля 00:41
В нефтегазовой сфере Узбекистана появилось новое АО
Энергетика 24 июля 17:32
Узбекская товарная биржа опубликовала итоги торгов за прошлую неделю
Бизнес 22 июля 17:42
Азербайджан экспортировал в Грузию около 100 тыс. тонн нефти
Бизнес 19 июля 14:35
Национальная компания Казахстана по транспортировке нефти увеличила грузооборот
Энергетика 18 июля 09:48
Азербайджан незначительно сократил прокачку нефти по БТД
Экономика 17 июля 16:21
Лента новостей
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
В мире 08:15
При стрельбе на западе Калифорнии погибли не менее трех человек
В мире 08:06
Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
В мире 07:32
В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка
В мире 07:30
Grand Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров переиграл Яна Непомнящего
Общество 07:00
Южная Корея вернула на родину задержанных за нарушение границы граждан КНДР
В мире 06:54
В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта
Россия 06:34
На западе Калифорнии 11 человек ранили при стрельбе на фестивале еды
США 06:05
Кошельки "Яндекс.Деньги" и WebMoney запретят пополнять анонимно
В мире 05:56