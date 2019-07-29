Азербайджан нарастил экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 15,83 миллиона тонн нефти, что на 16,7 процента больше показателя шести месяцев прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным отчета, в суммарном выражении объем экспорта составил 7,6 миллиарда долларов (рост на 10,4 процента).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал почти 521 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 261 миллионов долларов. За год эти показатели сократились на 4,9 процента и 7,6 процента соответственно. Удельный вес нефтепродуктов в экспорте страны составляет 2,61 процента.

Всего за январь-июнь общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 9,9 миллиарда долларов, что на 15,19 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.