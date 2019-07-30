В Азербайджане продолжается уборочная страда

БАКУ/Trend/ - На территории республики продолжается уборка зерновых.

Как сообщили во вторник Trend из министерства сельского хозяйства, согласно информации на 30 июля, в целом, зерно убрано на площади 1003743 гектаров, что составляет около 99 процентов от всей площади посевов. Среди сжатых полей зерновых 341 116 гектаров ячменя и 662 627 гектаров пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 3 161 692,4 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,4 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Абшеронском, Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Агстафинском, Агсуинском, Астаринском, Балакенском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Джабраилском, Дашкесанском, Шабранском, Физулинском, Нафталанском, Гёйчайском, Гаджгабульском, Хачмазском, Хызынском, Имишлинском, Исмайыллинском, Кюрдамирском, Гахском, Газахском, Габалинском, Губинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Огузском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Сиязаньском, Тертерском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Загатальском и Зардабском районах.

Завершается уборка зерновых в Нахчыванской АР, Гобустанском, Шамахинском и Шекинском районах. В Гобустанском районе убрано все 9 382 гектаров засеянных ячменем, а из засеянных пшеницей 22 258 гектаров, убрано 21 948 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 23,7 и 25,3 центнеров с гектара, соответственно.

В Нахчыванской АР из засеянных ячменем 8 579 гектаров убрано 8 469 гектаров, а из 24 729 гектаров пшеницы сжато 23 037 гектаров. Урожайность в республике по ячменю составила 29,7 центнера , а по пшенице - 31,0 центнера с гектара. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Геранбойском, Шамкирском и Гусарском районах: