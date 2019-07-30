В Азербайджане продолжается уборочная страда

30 июля 2019 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории республики продолжается уборка зерновых.

Как сообщили во вторник Trend из министерства сельского хозяйства, согласно информации на 30 июля, в целом, зерно убрано на площади 1003743 гектаров, что составляет около 99 процентов от всей площади посевов. Среди сжатых полей зерновых 341 116 гектаров ячменя и 662 627 гектаров пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 3 161 692,4 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,4 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Абшеронском, Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Агстафинском, Агсуинском, Астаринском, Балакенском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Джабраилском, Дашкесанском, Шабранском, Физулинском, Нафталанском, Гёйчайском, Гаджгабульском, Хачмазском, Хызынском, Имишлинском, Исмайыллинском, Кюрдамирском, Гахском, Газахском, Габалинском, Губинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Огузском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Сиязаньском, Тертерском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Загатальском и Зардабском районах.

Завершается уборка зерновых в Нахчыванской АР, Гобустанском, Шамахинском и Шекинском районах. В Гобустанском районе убрано все 9 382 гектаров засеянных ячменем, а из засеянных пшеницей 22 258 гектаров, убрано 21 948 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 23,7 и 25,3 центнеров с гектара, соответственно.

В Нахчыванской АР из засеянных ячменем 8 579 гектаров убрано 8 469 гектаров, а из 24 729 гектаров пшеницы сжато 23 037 гектаров. Урожайность в республике по ячменю составила 29,7 центнера , а по пшенице - 31,0 центнера с гектара. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Геранбойском, Шамкирском и Гусарском районах:

Rayon

Пшеница

Ячмень

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Нахчыванская АР

24729

23037

31,0

8579

8469

29,7

Абшерон

307

307

15,3

917

917

10,3

Агдам

12228

12228

39,0

2215

2215

35,5

Агдаш

4273

4273

25,1

11630

11630

24,1

Агджабеди

22503

22503

37,1

6672

6672

32,7

Агстафа

8615

8615

36,4

1673

1673

27,6

Агсу

20401

20401

32,9

15955

15955

31,0

Астара

140

140

22,1

44

44

19,0

Балакен

1215

1215

28,0

458

458

28,7

Бейлаган

10666

10666

35,2

1765

1765

29,2

Барда

9041

9041

44,3

2601

2601

38,9

Билясувар

13738

13738

31,7

16456

16456

30,6

Джабраил

2430

2430

35,0

550

550

30,5

Джалилабад

54908

54908

37,1

4509

4509

35,2

Дашкесан

320

320

20,0

110

110

20,0

Шабран

8518

8518

24,6

5038

5038

22,8

Физули

28459

28459

31,7

8505

8505

29,0

Горанбой

8764

8216

31,0

13750

13750

29,0

Нафталан

35

35

26,0

315

315

26,0

Гёйчай

8740

8740

30,9

6851

6851

30,1

Гёйгёль

5655

5646

26,1

2362

2362

24,8

Гаджигабул

21615

21615

19,3

10358

10358

30,3

Хачмаз

19223

19223

34,5

5786

5786

30,0

Хызы

3488

3488

18,6

1949

1949

17,0

Имишли

12716

12716

38,7

6322

6322

34,2

Исмайыллы

23200

23200

36,3

6173

6173

31,1

Гедабек

1813,8

823

29,3

191

83

11,1

Кюрдамир

18120

18120

34,5

29926

29926

33,3

Гах

10934

10934

30,7

2881

2881

26,1

Газах

8305

8305

37,8

4250

4250

25,7

Габала

15790

15790

32,5

4400

4400

32,1

Гобустан

22258

21948

25,3

9382

9382

23,7

Губа

10525

10525

26,7

1973

1973

23,9

Гусар

18444

18353

27,8

7691

7691

28,0

Лерик

2782

2765

22,3

82

82

19,3

Лянкяран

644

644

21,8

83

83

12,5

Масаллы

7496

7496

23,4

2786

2786

21,4

Нефтчала

7792

7792

33,2

32145

32145

26,8

Огуз

11969

11962

31,1

4118

4118

30,8

Саатлы

19044

19044

42,9

5822

5822

36,2

Сабирабад

15536

15536

41,1

9600

9600

37,7

Сальян

6817

6817

40,5

9917

9917

36,2

Самух

5941

5941

32,6

3682

3676

35,3

Сиязань

3788

3788

29,2

2516

2516

27,4

Шамахы

29630

27428

21,0

12172

11750

17,9

Шеки

46094

46076

34,8

21655

21655

34,2

Шамкир

8756

7728

32,4

5195

5046

30,5

Тертер

7094

7094

41,6

3815

3815

33,7

Товуз

13740

13740

33,0

1724

1724

26,4

Уджар

7390

7390

29,6

7716

7716

26,7

Ярдымлы

3191

3048

23,1

156

156

18,0

Евлах

6631

6631

34,6

5083

5083

28,5

Загатала

7630

7630

30,7

3360

3360

29,0

Зардаб

12986

12986

34,3

5730

5730

30,6

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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