В Азербайджане продолжается уборочная страда

БАКУ/Trend/ - На территории республики продолжается уборка зерновых.
Как сообщили во вторник Trend из министерства сельского хозяйства, согласно информации на 30 июля, в целом, зерно убрано на площади 1003743 гектаров, что составляет около 99 процентов от всей площади посевов. Среди сжатых полей зерновых 341 116 гектаров ячменя и 662 627 гектаров пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 3 161 692,4 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,4 центнера с гектара.
Уборка зерновых завершилась в Абшеронском, Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Агстафинском, Агсуинском, Астаринском, Балакенском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Джалилабадском, Джабраилском, Дашкесанском, Шабранском, Физулинском, Нафталанском, Гёйчайском, Гаджгабульском, Хачмазском, Хызынском, Имишлинском, Исмайыллинском, Кюрдамирском, Гахском, Газахском, Габалинском, Губинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Огузском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Сиязаньском, Тертерском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Загатальском и Зардабском районах.
Завершается уборка зерновых в Нахчыванской АР, Гобустанском, Шамахинском и Шекинском районах. В Гобустанском районе убрано все 9 382 гектаров засеянных ячменем, а из засеянных пшеницей 22 258 гектаров, убрано 21 948 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 23,7 и 25,3 центнеров с гектара, соответственно.
В Нахчыванской АР из засеянных ячменем 8 579 гектаров убрано 8 469 гектаров, а из 24 729 гектаров пшеницы сжато 23 037 гектаров. Урожайность в республике по ячменю составила 29,7 центнера , а по пшенице - 31,0 центнера с гектара. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Геранбойском, Шамкирском и Гусарском районах:
|
Rayon
|
Пшеница
|
Ячмень
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Нахчыванская АР
|
24729
|
23037
|
31,0
|
8579
|
8469
|
29,7
|
Абшерон
|
307
|
307
|
15,3
|
917
|
917
|
10,3
|
Агдам
|
12228
|
12228
|
39,0
|
2215
|
2215
|
35,5
|
Агдаш
|
4273
|
4273
|
25,1
|
11630
|
11630
|
24,1
|
Агджабеди
|
22503
|
22503
|
37,1
|
6672
|
6672
|
32,7
|
Агстафа
|
8615
|
8615
|
36,4
|
1673
|
1673
|
27,6
|
Агсу
|
20401
|
20401
|
32,9
|
15955
|
15955
|
31,0
|
Астара
|
140
|
140
|
22,1
|
44
|
44
|
19,0
|
Балакен
|
1215
|
1215
|
28,0
|
458
|
458
|
28,7
|
Бейлаган
|
10666
|
10666
|
35,2
|
1765
|
1765
|
29,2
|
Барда
|
9041
|
9041
|
44,3
|
2601
|
2601
|
38,9
|
Билясувар
|
13738
|
13738
|
31,7
|
16456
|
16456
|
30,6
|
Джабраил
|
2430
|
2430
|
35,0
|
550
|
550
|
30,5
|
Джалилабад
|
54908
|
54908
|
37,1
|
4509
|
4509
|
35,2
|
Дашкесан
|
320
|
320
|
20,0
|
110
|
110
|
20,0
|
Шабран
|
8518
|
8518
|
24,6
|
5038
|
5038
|
22,8
|
Физули
|
28459
|
28459
|
31,7
|
8505
|
8505
|
29,0
|
Горанбой
|
8764
|
8216
|
31,0
|
13750
|
13750
|
29,0
|
Нафталан
|
35
|
35
|
26,0
|
315
|
315
|
26,0
|
Гёйчай
|
8740
|
8740
|
30,9
|
6851
|
6851
|
30,1
|
Гёйгёль
|
5655
|
5646
|
26,1
|
2362
|
2362
|
24,8
|
Гаджигабул
|
21615
|
21615
|
19,3
|
10358
|
10358
|
30,3
|
Хачмаз
|
19223
|
19223
|
34,5
|
5786
|
5786
|
30,0
|
Хызы
|
3488
|
3488
|
18,6
|
1949
|
1949
|
17,0
|
Имишли
|
12716
|
12716
|
38,7
|
6322
|
6322
|
34,2
|
Исмайыллы
|
23200
|
23200
|
36,3
|
6173
|
6173
|
31,1
|
Гедабек
|
1813,8
|
823
|
29,3
|
191
|
83
|
11,1
|
Кюрдамир
|
18120
|
18120
|
34,5
|
29926
|
29926
|
33,3
|
Гах
|
10934
|
10934
|
30,7
|
2881
|
2881
|
26,1
|
Газах
|
8305
|
8305
|
37,8
|
4250
|
4250
|
25,7
|
Габала
|
15790
|
15790
|
32,5
|
4400
|
4400
|
32,1
|
Гобустан
|
22258
|
21948
|
25,3
|
9382
|
9382
|
23,7
|
Губа
|
10525
|
10525
|
26,7
|
1973
|
1973
|
23,9
|
Гусар
|
18444
|
18353
|
27,8
|
7691
|
7691
|
28,0
|
Лерик
|
2782
|
2765
|
22,3
|
82
|
82
|
19,3
|
Лянкяран
|
644
|
644
|
21,8
|
83
|
83
|
12,5
|
Масаллы
|
7496
|
7496
|
23,4
|
2786
|
2786
|
21,4
|
Нефтчала
|
7792
|
7792
|
33,2
|
32145
|
32145
|
26,8
|
Огуз
|
11969
|
11962
|
31,1
|
4118
|
4118
|
30,8
|
Саатлы
|
19044
|
19044
|
42,9
|
5822
|
5822
|
36,2
|
Сабирабад
|
15536
|
15536
|
41,1
|
9600
|
9600
|
37,7
|
Сальян
|
6817
|
6817
|
40,5
|
9917
|
9917
|
36,2
|
Самух
|
5941
|
5941
|
32,6
|
3682
|
3676
|
35,3
|
Сиязань
|
3788
|
3788
|
29,2
|
2516
|
2516
|
27,4
|
Шамахы
|
29630
|
27428
|
21,0
|
12172
|
11750
|
17,9
|
Шеки
|
46094
|
46076
|
34,8
|
21655
|
21655
|
34,2
|
Шамкир
|
8756
|
7728
|
32,4
|
5195
|
5046
|
30,5
|
Тертер
|
7094
|
7094
|
41,6
|
3815
|
3815
|
33,7
|
Товуз
|
13740
|
13740
|
33,0
|
1724
|
1724
|
26,4
|
Уджар
|
7390
|
7390
|
29,6
|
7716
|
7716
|
26,7
|
Ярдымлы
|
3191
|
3048
|
23,1
|
156
|
156
|
18,0
|
Евлах
|
6631
|
6631
|
34,6
|
5083
|
5083
|
28,5
|
Загатала
|
7630
|
7630
|
30,7
|
3360
|
3360
|
29,0
|
Зардаб
|
12986
|
12986
|
34,3
|
5730
|
5730
|
30,6
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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