Доля частного сектора в ненефтяной экономике Азербайджана очень высока – министр по налогам

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам выполнило показатели сводного бюджета за полугодие и перечислило в госбюджет 4,954 миллиарда манатов, сказал глава налогового ведомства Микаил Джаббаров на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По его словам, из этих средств 3,633 млрд составили налоги и госпошлины, остальные 1,321 млрд пришлись на отчисления по обязательному социальному страхованию и страхование по безработице.

Это означает 108,8, 112,5 и 116-процентное выполнение по налогам, соцстрахованию и обязательному страхованию по безработице соответственно, отметил министр налогов, выразив уверенность, что эти темпы будут сохраняться и дальше.

Джаббаров сказал, что Государственный таможенный комитет также выполнил полугодовые прогнозы бюджета на 108 процентов. Это результат, в первую очередь, налоговой политики, правильного администрирование и проводимых реформ. Кроме того, это результат борьбы с теневой экономикой.

Налоговые поступления от ненефтяного сектора составили 70,1 процента от общего объема. Для сравнения: в 2018 году эта цифра равнялась 65,8 процента. В целом, темпы роста поступлений от неэнергетического сектора составили 14,3 процента.

«Это превышает темпы роста соответствующего сектора экономики, и мы уже выполнили годовой прогноз на 51,1 процента», – сказал министр. Он особо подчеркнул, что доля частного сектора в ненефтяной экономике Азербайджана очень высока и составляет 77 процентов.

Также благодаря налоговым реформам удалось добиться значительного роста числа трудовых договоров. За последние 6 месяцев в общей сложности была зарегистрирована 101 тысяча новых трудовых договоров, из них 77 тысяч - в частном ненефтяном секторе.

Все это результат проведенных реформ по льготному налогообложению. «Только благодаря этому в распоряжении граждан остались 150 миллионов манатов, которые ранее уплачивались в виде налогов", - сказал министр.

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