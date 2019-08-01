Минсельхоз Азербайджана совместно с ЕС запустило твиннинг-проект

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в Бакинском бизнес центре министерство сельского хозяйства совместно с Европейским союзом анонсировало твиннинг-проект «Укрепление национальной политики развития сельских районов в Азербайджане».

Как сообщает Trend, основными составляющим проекта являются определение, программирование и управление развитием сельских районов и государственной поддержкой сельского хозяйства. В проекте, который планируется реализовать в течение двух лет, участвую специалисты из Италии, Польши и Литвы. Стоимость проекта определена в размере 1,25 миллиона евро.

Проект предусматривает создание соответствующей административной среды и развитие надлежащих людских ресурсов, включая правовые аспекты процедур в области информационных технологий и комплексных систем управления и контроля, а также разработку сельскохозяйственных стратегий и политики, и содействие развитию сельских районов.

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Кадимова отметила, что с Европейским Союзом уже был успешно реализован ряд проектов, и выразила уверенность, что стартующий проект сыграет особую роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Выступившая следом глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти, также выразив уверенность, что новый проект внесет значительный вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов в Азербайджане, проинформировала о том, что в сентябре этого года ЕС выделит 13 миллионов долларов на новый проект, направленный на развитие фруктово-овощного сектора в Лянкяранском районе, который был выбран в качестве пилотного. Длительность проекта, по ее словам, три года. Также Гатти отметила, что партнерство продолжает улучшать продовольственную безопасность, доступ к рынку и торговые перспективы в стране.

Председатель Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA), реализующего проект, Мирза Алиев, заявил, что государственная поддержка аграрного сектора напрямую способствует развитию сельского хозяйства.

«Организация целевого предоставления субсидий является нашей главной задачей. Интеллектуальная система субсидирования на основе соответствующих инструментов, будет защищать государственные средства, и стимулировать производство, поддерживая местных фермеров», - сказал Алиев.

Далее, председатель AKIA дал подробную информацию о твиннинг-проекте и сказал, что целью проекта является поддержка министерства сельского хозяйства Азербайджана в укреплении национальной политики и улучшении инструментов для развития сельских районов в Азербайджане путем внедрения успешных механизмов.

На мероприятии также выступали официальные представители Италии, Польши и Литвы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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