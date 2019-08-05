Новая 4G MiFi кампания от Azercell

БАКУ/Trend/- Приобретая 4G MiFi абоненты лидирующего мобильного оператора получать Безлимитный интернет и Мобильное ТВ в подарок, сообщает Trend со ссылкой на мобильного оператора.

Отражая цифровизацию в как в повседневных рабочих процессах, так и в образе мышления, Azercell Teleкom в рамках этой концепции способствует еще большей доступности современных технологий для своих абонентов. Новая кампания, объявленная мобильным оператором, предоставляет абонентам кроме 4G MiFi-устройства, также бесплатный доступ к 200 ТВ-каналам и безлимитный интернет-пакет.

Присоединившись к новой кампании, абоненты получат бесплатно Безлимитный интернет в течение 1 месяца и бесплатную подписку на Telecom TV. Это предложение позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом без перебоев и смотреть телевизионные передачи, фильмы и видео в неограниченном количестве.

Отметим, что с помощью устройства 4G MiFi одновременно 10 человек могут пользоваться интернетом со скоростью до 150Мбит/с. Для того, чтобы бесплатно воспользоваться услугами Мобильного ТВ, достаточно скачать мобильное приложение Telecom TV из App Store или Google Play.

Для подключения к новой кампании 4G MiFi абоненты могут обратиться в любой из пунктов продаж компании Azercell.

Azercell Teleкom приглашает своих абонентов подключиться к этому выгодному пакету и насладиться новыми возможностями цифрового мира.

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