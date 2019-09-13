Туркменистан и Азербайджан обсуждают вопрос создания совместного делового совета

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде сегодня состоялось пятое заседание
межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по
экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на
туркменское внешнеполитическое ведомство.
Заседание возглавили: с туркменской стороны вице-премьер Туркменистана
Пурли Агамырадов, с азербайджанской - первый заместитель
премьер–министра Азербайджана Ягуб Эюбов.
Стороны рассмотрели возможности увеличения товарооборота и создания
совместных предприятий различного профиля, говорится в сообщении. В
частности, речь велась об обмене торговыми домами и создании
туркмено-азербайджанского делового совета.
На заседании говорилось о необходимости организации взаимных визитов
на различных уровнях для обмена передовой практикой, в том числе в
области высоких технологий, машиностроения.
Была выражена заинтересованность в налаживании автомобильно-паромного
и железнодорожно-паромного сообщения между странами, активизации
работы для осуществления транспортных операций через воздушные порты.
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и
Азербайджаном, основанного на принципах равноправия, добрососедства и
взаимоуважения, сообщает МИД Туркменистана.
Стороны договорились провести шестое заседание межправительственной
туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в
2020 году в Баку.
Отметим, что Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии
заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу
своих энергоносителей в Европу.
Так, углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к
западному направлению через Каспий - благодаря строительству
трубопровода протяженностью около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана,
откуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.
В качестве показательного примера выгодного сотрудничества можно
назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти
через Азербайджан.
Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные
предпосылки для реализации проектов по формированию
трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и
Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты
транспортировки грузов.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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