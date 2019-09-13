Туркменистан и Азербайджан обсуждают вопрос создания совместного делового совета

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде сегодня состоялось пятое заседание

межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по

экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на

туркменское внешнеполитическое ведомство.

Заседание возглавили: с туркменской стороны вице-премьер Туркменистана

Пурли Агамырадов, с азербайджанской - первый заместитель

премьер–министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

Стороны рассмотрели возможности увеличения товарооборота и создания

совместных предприятий различного профиля, говорится в сообщении. В

частности, речь велась об обмене торговыми домами и создании

туркмено-азербайджанского делового совета.

На заседании говорилось о необходимости организации взаимных визитов

на различных уровнях для обмена передовой практикой, в том числе в

области высоких технологий, машиностроения.

Была выражена заинтересованность в налаживании автомобильно-паромного

и железнодорожно-паромного сообщения между странами, активизации

работы для осуществления транспортных операций через воздушные порты.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и

Азербайджаном, основанного на принципах равноправия, добрососедства и

взаимоуважения, сообщает МИД Туркменистана.

Стороны договорились провести шестое заседание межправительственной

туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в

2020 году в Баку.

Отметим, что Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии

заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу

своих энергоносителей в Европу.

Так, углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к

западному направлению через Каспий - благодаря строительству

трубопровода протяженностью около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана,

откуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера выгодного сотрудничества можно

назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти

через Азербайджан.

Географическое положение двух государств также создаёт благоприятные

предпосылки для реализации проектов по формированию

трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и

Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты

транспортировки грузов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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