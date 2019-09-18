В Грузии создано свыше 700 компаний с азербайджанским капиталом

18 сентября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Грузии действует свыше 700 азербайджанских компаний. Об этом сказал министр экономки Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой, Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

По словам Мустафева, в Азербайджане работают свыше 300 грузинских компаний.

«Азербайджанские компании являются основными налогоплательщиками в Грузии», - сказал Мустафаев.

Также министр добавил, что до сегодняшнего дня Азербайджан вложил в экономику Грузии 3,2 миллиарда долларов инвестиций.

В целом товарооборот между странами в прошлом году составил 580 миллионов долларов.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии межрегиональных отношений во всех сферах. В свою очередь поддержка Грузией проектов, реализующихся по инициативе Азербайджана, способствует углублению отношений между странами. Проекты «Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Тбилиси-Эрзурум», «Южный газовый коридор», «Баку-Тбилиси-Карс» являются наглядным тому подтверждением.

В свою очередь, Турнава отметила потенциальные возможности для расширения инвестиций азербайджанских предпринимателей в Грузию.

Далее, во время встречи был обсужден вопрос открытия совместных предприятий, а также вывод продуктов азербайджанской промышленности на грузинских рынок.

Натия Турнава также встретилась с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, сообщили Trend в Кабмине.

В ходе встречи Мамедов отметил, что на протяжении 27 лет между странами активно развивались экономические и политические отношения.

Также премьер-министр Азербайджана отметил важность проведения в ближайшем будущем совещания межправительственной комиссии для развития экономических отношений.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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