С начала 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил $1 млрд - замминистра

27 сентября 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Германия обладают значительным потенциалом для развития и углубления экономического сотрудничества. Как передает в пятницу Trend , об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном модернизации промышленности и инфраструктуры.

Замминистра отметил, что с начала 2019 года объем товарооборота между Азербайджаном и Германией превысил один миллиард долларов.

"По сравнению с показателем минувшего года товарооборот между двумя странами увеличился на 27 процентов. На данный момент между нашими странами подписано более 70 документов о сотрудничестве, в том числе в финансово технической сфере. При поддержке Германии завершается реализация 14 твининг проектов в Азербайджане, и еще один проект находится на стадии реализации. В настоящее время в Азербайджане работают 154 немецких компаний. При этом на реализацию проектов в сфере промышленности выделено 615 миллионов долларов, из которых 90 процентов приходится на нефтяной сектор. На данный момент для реализации девяти проектов в сфере промышленности и инфраструктуры выделено 30 млн евро", - сказал замминистра.

Отметим, что в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос на 61 процентов, составив 1,4 миллиарда евро. При этом в минувшем году доля Азербайджана среди партнеров Германии на Южном Кавказе составил 70 процентов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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