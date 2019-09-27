Резиденты технопарков и промкварталов Азербайджана произвели продукции на 1,5 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В технопарках и промышленных кварталах Азербайджана на сегодняшний день в качестве резидентов действует 82 субъекта предпринимательства. Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджан Ниязи Сафаров, на состоявшемся сегодня в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме.

Замминистра отметил, что объем инвестиций резидентов, в реализуемые на территории промышленных парков и кварталов проекты, составил 5,7 миллиарда манатов. "При этом, за весь период деятельности резиденты технопарков и промышленных кварталов произвели продукции на сумму 1,5 миллиарда манатов. Из этого объема, продукция на 310 манатов была направлена на экспорт", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что темпы роста в сфере производства в Азербайджане за восемь месяцев текущего года составили 16 процентов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

"При этом в химической промышленности рост производства составил 30 процентов, в производстве готовых изделий 80 процентов, в легкой промышленности 35 процентов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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