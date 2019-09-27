Резиденты технопарков и промкварталов Азербайджана произвели продукции на 1,5 млрд манатов

27 сентября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В технопарках и промышленных кварталах Азербайджана на сегодняшний день в качестве резидентов действует 82 субъекта предпринимательства. Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджан Ниязи Сафаров, на состоявшемся сегодня в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме.

Замминистра отметил, что объем инвестиций резидентов, в реализуемые на территории промышленных парков и кварталов проекты, составил 5,7 миллиарда манатов. "При этом, за весь период деятельности резиденты технопарков и промышленных кварталов произвели продукции на сумму 1,5 миллиарда манатов. Из этого объема, продукция на 310 манатов была направлена на экспорт", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что темпы роста в сфере производства в Азербайджане за восемь месяцев текущего года составили 16 процентов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

"При этом в химической промышленности рост производства составил 30 процентов, в производстве готовых изделий 80 процентов, в легкой промышленности 35 процентов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объем депозитного портфеля Access Bank составил 674 млн манатов
Экономика 12:45
Азербайджанский AccessBank лидирует в сфере микрокредитования
Экономика 12:22
Азербайджан инвестировал в экономику Германии $3 млрд - замминистра
Экономика 11:52
Объем кредитования банками Азербайджана бизнес структур в 2019 году превысил 2 млрд манатов
Экономика 11:38
Инвестиции в Азербайджан превысили $260 млрд
Бизнес 11:13
В Азербайджане разрабатывается план развития Гянджа-Газахского экономического района
Бизнес 10:19
Лента новостей
Крупный азербайджанский банк внедрил новую электронную услугу
Финансы 14:37
ЕС получит максимум от TANAP вместе с Азербайджаном и Турцией
Энергетика 14:28
ЕИБ и Узбекистан подписали соглашение на 100 млн евро
Бизнес 14:27
Госкомстат Азербайджана заключил контракт на закупку легковых автомобилей
Бизнес 14:09
Большую часть экспорта из турецкой провинции Измир составили химпродукты
Турция 14:05
46-я конференция Международной ассоциации по оценке учебных достижений пройдет в Гане
Политика 14:02
Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией «ЛУКОЙЛ»
Общество 14:01
Химзавод в Узбекистане будет передан кипрской компании за $200 млн
Энергетика 13:56
Ну, не могу я долго без Баку! Филипп Киркоров обещает цвет настроения яркий (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:55