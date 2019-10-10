Азербайджан и Турция могут подписать соглашение о преференциальной торговле

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция готовят проект соглашения о преференциальной торговле.

Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам.

По словам замминистра, такое соглашение уже заключено между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Турцией. Согласно соглашению, продукция из Нахчыванской АР будет поставляться в Турцию на льготных условиях.

Также замминистра отметил, что по причине нахождения Нахчыванской АР в состоянии блокады, экономика региона немного отличается от общей экономики Азербайджана.

"В связи с этим в новом соглашении предусмотрены свои особенности", - добавил Сафаров.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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