Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)

11 октября 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 11 октября президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией во главе с федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхардтом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Президент компании рассказал членам делегации о деятельности ГНКАР, региональных и глобальных проектах. Также Абдуллаев заявил, что компания приобрела бензиновую сеть А1, которая занимает видное место на австрийском розничном рынке топлива, и что две из 82 автозаправочных станций уже были обновлены, остальные же будут обновлены в ближайшем будущем.

Президент компании подчеркнул, что SOCAR заинтересована в расширении своего бизнеса в топливно-энергетическом секторе Австрии.

Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райхардт, в свою очередь, заявил, что австрийские компании заинтересованы в химической промышленности Азербайджана и готовы вкладывать инвестиции в эту область.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев ознакомил гостей с химическим промышленным парком в Сумгаите, сказав, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат.

Он также рассказал о защите иностранных инвестиций, и заявил, что химическая промышленность является одним из перспективных секторов экономики страны.

Президент компании отметил, что эффективные предложения в этой области будут обсуждаться и оцениваться в ближайшее время.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
  • Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
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