Азербайджан лидирует среди стран СНГ по эффективности услуг морских портов

5 ноября 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал лидером по показателю «Эффективность услуг морских портов» среди стран СНГ, заняв 25-ое место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности», подготовленном Всемирным экономически форумом (ВЭФ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Таким образом, за Азербайджаном среди стран СНГ следует Россия, расположившаяся на 47 месте, Казахстан занявший 99 место и Молдавия оказавшаяся на 127 месте. В свою очередь, Киргизия и Таджикистан заняли 138 и 139 места соответственно.

Стоит отметить, что данные по Беларуси и Узбекистану, также являющимися странами СНГ, не учитывались при составлении рейтинга.

Добавим, что на первом место в рейтинге по данной категории расположился Сингапур.

Напомним, в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны мира. Таким образом, республика поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

Напомним, недавно также стало известно, Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019». Таким образом, в данном рейтинге на постсоветском пространстве, исключая страны Прибалтики, Азербайджан занимает первое место.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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