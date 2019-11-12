Комитет: Рост военных расходов вызван объективной необходимостью

12 ноября 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реформы, осуществляемые в последние годы в стране, в частности борьба с «теневой экономикой», дают свои результаты. Это наблюдается и в налоговых и таможенных поступлениях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Зияд Самедзаде во время обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что за девять месяцев 2019 года номинальный рост ВВП составил 1,2 процента, по ненефтяному сектору – 7,6 процента, а рост налоговых поступлений составил 5,7 процента.

Самедзаде отметил, что прогноз по соответствующему периоду 2019 года выполнен на 104,9 процента, по нефтяному сектору на 95,9 процента, по ненефтяному сектору – на 109,5 процента. Число активных плательщиков НДС на первое ноября увеличился на 32,9 процента по соотношению на первое января 2019 года.

«Некоторые организации критикуют нас из-за того, что в Азербайджане растут оборонные расходы. За последние годы бюджет Азербайджана увеличился в разы. И будет расти в результате дополнительных поступлений, а рост военных расходов вызван объективной необходимостью.

Мы будем уделять внимание этой сфере и далее. Азербайджан уже обладает колоссальным оборонным потенциалом. Это наибольший потенциал в регионе и мы должны увеличивать его и впредь. Азербайджан должен обладать возможностью предпринимать более решительные шаги в направлении повышения обороноспособности, экономической мощи и, на этой основе, повышения уровня жизни населения», - подчеркнул Самедзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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