В Баку проходит выставка Partners and Business

БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце спорта сегодня и завтра проходит выставка "Partners and Business", сообщает в четверг Trendс мероприятия.

На выставке, проводимой при совместной организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), "Kapital Bank" и ООО "Marsol", представлены продукция и услуги порядка 150 местных компаний, занятых в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и других отраслей экономической деятельности.

Выставка нацелена на более широкую презентацию азербайджанских компаний, расширение возможностей их выхода на рынок, развитие бизнес-партнерства между местными компаниями, налаживание новых связей и сотрудничества.

На выставке представлены компании занятые в промышленности, туризме, логистике, строительстве, прикладном ремесле и других сферах, созданы специальные стенды для бесплатного представления продуктов и услуг около 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках выставки, которая продлится до 22 февраля, будут проведены тренинги по таким темам, как трудовые отношения, занятость, организация и прогнозирование бизнеса, законодательство в сфере предпринимательства, эффективные методы продаж, презентации авторов книг по бизнес-развитию, оказание консультационных услуг.

Выступавший на церемонии открытия заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Надир Адилов рассказал, что целью выставки является повышение уровня узнаваемости азербайджанских компаний, расширение доступа отечественных предпринимателей на зарубежные рынки, развитие бизнес-партнерства между местными компаниями, налаживание новых деловых связей.

Вице президент национальной конференции предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов также отметив важность устойчивого развития местного бизнеса, развития рынка и создание новых продуктов, призвал всех к активному сотрудничеству на выставке.

Автор: Эльдар Джанашвили.