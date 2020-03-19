Еще одно предприятие в Азербайджане приступило к производству медицинского спирта (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завод RUS AZERİ SPİRİTS, созданный в рамках сотрудничества ООО CARÇIOGLU GROUP и российской госкомпании "Татспиртпром", приступил к производству медицинского спирта.
Об этом в четверг сообщили в Trend в министерстве экономики.
Согласно информации, первая партия продукции - около 25 тысяч литров медицинского спирта отправлена аптекам.
Отметим, что мощность предприятия, расположенного в Гусарском районе, составляет 20-25 тысяч литров медицинского спирта.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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