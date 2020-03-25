Определена срочная надбавка к зарплате врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров принял решение "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Как сообщает Trend, размер срочной надбавки к заработной плате работников государственных медицинских учреждений за условия труда в связи с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19), определен следующим образом:

- работникам, осуществляющим медико-профилактические мероприятия - в размере 3-хкратной месячной должностной (тарифной) заработной платы;

- медицинским работникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, а также лабораторным работникам, занимающимся исследованием биологического материала, в том числе работникам объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Азербайджанского института пищевой безопасности - в размере 4-хкратной месячной должностной (тарифной) зарплаты;

- работникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам - в 5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Указанная срочная надбавка выплачивается пропорционально рабочему времени за период с 1 марта по 1 июня 2020 года.

Министерству здравоохранения и Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено в 5-дневный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения об условиях оплаты труда работников частных медицинских учреждений и волонтеров, привлекаемых к мерам по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19), а также об определении круга работников, осуществляющих профилактические мероприятия.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию совместно с Министерством финансов Азербайджанской Республики должны решить другие вопросы, вытекающие из этого решения.

Отметим, Кабинет Министров принял это решение с целью обеспечения выполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики №1947 от 18 марта 2020 года "Об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".