Микаил Джаббаров: Государство поддержит выплату процентов по бизнес-кредитам (версия 2)

Экономика 30 марта 2020 22:43 (UTC+04:00)
Микаил Джаббаров: Государство поддержит выплату процентов по бизнес-кредитам (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:07)

БАКУ/Trend/ - Уникальность нынешнего кризиса заключается в том, что это не экономический кризис, о котором говорится в теории, учебниках.

Об этом, как передает Trend, в интервью азербайджанскому телевидению заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, элемент неопределенности ставит на первый план скорость и качество решений, принимаемых в такой период:

“Мы хотим видеть нашу экономику здоровой, устойчивой и конкурентоспособной экономикой. Мы хотим увидеть экономику, которая имеет моральное право опираться на свое государство, сохраняя высокое социально-корпоративное чувство в своей повседневной деятельности. В течение следующих дней и недель мы представим окончательный проект программ, направленных на устранение возможных последствий коронавирусной пандемии в экономике, как с коллегами, так и с представителями частного сектора. Задача, которую дал нам господин Президент, заключалась в том, чтобы мы могли представить программу поддержки экономики в виде более широкой программы, не ограничиваясь 1 миллиардом манатов”

М.Джаббаров особо остановился на двух новых предложенных программах:

"Первым из них является программа поддержки существующего кредитного портфеля в размере 1 миллиарда манатов. Известно, что у ряда наших предпринимателей есть банковские кредиты. Мы совместно с другими коллегами определим элементы этих кредитов. Наша главная цель - бизнес-кредиты. Возможно, в рамках данной программы определенный объем будет выделен на поддержку потребительских кредитов. Мы определили основные параметры для себя. Государство в рамках этой программы может снизить процентную ставку до 10 процентов при выплате процентов по кредитам, отвечающим определенным критериям. Государство будет поддерживать выплату этих процентов через Государственный Национальный Фонд Предпринимательства.

Наша вторая программа предусматривает оказание государственной поддержки по кредитам и государственную гарантию до 60 процентов от суммы кредита, а также выплату процентов до определенного предела. Мы считаем, что ежегодный процент таких кредитов не должен превышать 15 процентов. Половину этих 15 процентов может взять на себя Национальный Фонд Поддержки Предпринимательства".

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