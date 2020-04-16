Минэкономики Азербайджана предупредило бизнес-субъектов о недопустимости сокращенй

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана предупредило субъектов предпринимательства, получивших финансовую помощь от государства в связи с пандемией коронавируса COVID-19, о недопущении сокращения численности работников.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в информации говорится:

"Уважаемые налогоплательщики!

В текущих условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса, следует чутко отнестись к вопросу занятости, не допускать сокращения работников и снижения зарплат.

Вопрос недопущение сокращения числа работников налогоплательщиками, которые получили финансовую помощь от государства в связи с пандемией, находится под строгим контролем, и в отношении нарушителей, будут приняты соответствующие меры".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)