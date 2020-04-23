Минэкономики Азербайджана разъяснило детали условий получения единовременных выплат (ВИДЕО)

БАКУ/Trend – Отказ в предоставлении единовременных пособий лицам, зарегистрированным как безработные или имеющие VÖEN , в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19), создал некоторые недопонимания.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэкономики, об этом заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам экономического анализа и учета Государственной налоговой службы при министерстве экономики Намиг Даргяхов.

По его словам, идентификационный номер (VÖEN) является документом, подтверждающим, что юридическое или физическое лицо является налогоплательщиком. Учет налогоплательщиков ведется на основе VÖEN, выданных им государственными налоговыми органами. Он может быть активным или пассивным. Активный VÖEN - это показатель того, что человек действует как налогоплательщик и имеет возможность получать доход, а пассивный VÖEN - это показатель того, что он прекратил свою деятельность и не получает доход как предприниматель.

Согласно «Условиям и правилам выдачи единовременных выплат, лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с применением особого карантинного режима в период коронавирусной пандемии», утвержденным Кабинетом министров от 7 апреля 2020 года, существуют некоторые условия отмены единовременной социальной помощи, одним из которых является наличие у лица или его мужа или жены активного VÖEN в качестве предпринимателя. Другими словами, для лиц, деятельность которых приостановлена (VÖEN является пассивным), нет ограничений на получение единовременной выплаты. Физические лица, прекратившие свою деятельность, могут обратиться в министерство труда и социальной защиты населения для получения единовременной выплаты.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )

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