Состоится очередное заседание франко-азербайджанского делового совета MEDEF International
БАКУ/Trend/ - 12 мая состоится очередное заседание франко-азербайджанского делового совета MEDEF International совместно с Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Франко-Азербайджанской Торгово-Промышленной Палатой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт MEDEF International.
На мероприятии, которое пройдет в формате вебинара, примет участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В ходе встречи будут обсуждены такие вопросы как меры, принятые в Азербайджане для смягчения влияния коронавируса на экономику, а также влияние пандемии на инвестиционные проекты, на управление человеческими ресурсами, таможенные процедуры.
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