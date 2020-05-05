БАКУ/Trend/ - 12 мая состоится очередное заседание франко-азербайджанского делового совета MEDEF International совместно с Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Франко-Азербайджанской Торгово-Промышленной Палатой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт MEDEF International.

На мероприятии, которое пройдет в формате вебинара, примет участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В ходе встречи будут обсуждены такие вопросы как меры, принятые в Азербайджане для смягчения влияния коронавируса на экономику, а также влияние пандемии на инвестиционные проекты, на управление человеческими ресурсами, таможенные процедуры.