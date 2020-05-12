Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор

Экономика 12 мая 2020 14:54 (UTC+04:00)
Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - В это непростое время борьбы с пандемией коронавируса главной задачей Nar является принятие во внимание особых нужд 2,3 миллиона своих абонентов.

Об этом главный исполнительный директор Nar Гуннар Панке сказал в интервью телеканалу İTV, говоря об услугах, предоставляемых абонентам в период действия карантинного режима

Панке отметил, что компания работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам: «В этот период перед нами стояли две задачи. Особое внимание мы уделили нашей сети, так как в режиме карантина людям необходимо оставаться на связи. Для этого наши команды контроля сети перешли на усиленный режим 24/7. Второй задачей являлось приведение в состояние готовности абонентских услуг для того, чтобы в период карантина абоненты могли связаться с нами в любое время суток, 24 часа в день, семь дней в неделю».

Говоря о влиянии пандемии коронавируса на бизнес мобильного оператора, главный исполнительный директор компании отметил, что, начиная со второй половины марта, наблюдается снижение прибыли: "Это связано с тем, что люди, сидя дома, предпочитают мобильной связи услуги интернета и стационарных телефонов. Несмотря на это, Nar остается верен предлагаемым абонентам выгодным ценам".

Отметим, что посмотреть интервью главного исполнительного директора Nar Гуннара Панке телеканалу İTV можно по следующей ссылке: https://youtu.be/aQ30pivBTU4

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