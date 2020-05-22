Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Чтобы удовлетворить растущий спрос абонентов на большие объемы данных, компания Bakcell представила новый пакет интернета размером в 50 Гб, который предлагается всего за 30 AZN.

Благодаря этому пакету Bakcell предоставляет своим абонентам возможность использовать весь потенциал самой лучшей и высокоскоростной мобильной сети в Азербайджане. Этот большой пакет интернета будет полезен для тех абонентов, которые хотели бы смотреть или загружать высококачественный видео-контент, иметь мгновенный доступ к социальным сетям и развлечениям, смотреть в прямом эфире потоковое вещание в формате HD, спортивные и концертные программы в режиме реального времени и использовать самые современные мобильные приложения.

«Современный клиентский опыт требует более быстрого и качественного мобильного интернета, а также большие объемы интернет-трафика. Мы рады предоставить нашим абонентам удобство использования современных телекоммуникационных услуг, таких как потоковое видео, социальные сети и другого высококачественного контента по всей стране. Мы продолжим совершенствовать наши предложения и услуги, чтобы обеспечить наилучший клиентский опыт, поддерживаемый лучшей сетью в Азербайджане», - отметил главный коммерческий директор Bakcell Рейнхард Зуба.

Интернет-пакет в 50 Гб можно приобрести с помощью приложения My Bakcell или, просто набрав специальный USSD-код. Полученить более подробную информацию можно по ссылке https://www.bakcell.com/ru/50gb-bundle.

Bakcell продолжит совершенствовать свои услуги для предоставления абонентам максимально комфортного клиентского сервиса. С этой целью компания постоянно улучшает качество продуктов и услуг, что в свою очередь поддерживается сетью, которая имеет лучшее покрытие в стране и была протестирована всемирно известной компанией Ookla, чтобы в третий раз подряд получить название самой быстрой мобильной сети в Азербайджане.

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell – предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Оператор предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Сегодня Bakcell имеет самую широкую и скоростную сеть 4G в стране, более чем 8 000 базовых станций, охватывая почти 93% территории страны и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Получить дополнительную информацию о продуктах и услугах Bakcell можно на сайте www.bakcell.com или, позвонив по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами - www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах необходимо звонить по номеру (+99412) 498 89 89.