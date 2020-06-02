Совокупный капитал AccessBank превышает регулятивную норму

БАКУ/Trend - В конце первого квартала 2020 года активы AccessBank достигли 895,341 миллиона манатов. В настоящее время совокупный капитал банка равен 79,411 миллиона манатов, превышая регулятивную норму (50 миллионов манатов) на 29,411 миллиона манатов. Чистая прибыль за аналогичный период составила 2,5 миллиона манатов. Отметим, что AccessBank ежеквартально публикует информацию о финансовых показателях, включая информацию об адекватности капитала, на веб-сайте банка, в соответствии с требованиями Центрального Банка Азербайджана.

Напомним, что AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие крупные международные организации. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.