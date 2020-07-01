Вугар Байрамов: Пандемия влияет на экономику, но Азербайджан способен минимизировать ее последствия

БАКУ /Trend/ - Пандемия привела к снижению активности в мировой и национальной экономике и ограничению инвестиционных возможностей. Применение мер социальной изоляции для минимизации воздействия коронавируса на здоровье граждан, конечно, сказывается на экономике Азербайджана. Но, несмотря на это, реформы, осуществляемые под руководством Президента Азербайджана, позволят в кратчайшие сроки восстановить экономическую активность в постпандемический период.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"По оценкам министерства экономики, в результате последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность снизилась, нарушился экономический баланс, а введенные ограничения привели к обрывам в цепочке производства-переработки-потребления. Однако последовательные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, меры по улучшению бизнес-среды и обеспечению экономической прозрачности позволят минимизировать ущерб экономике страны и за короткий период восстановить экономическую активность в период после пандемии", - сказал он.

Депутат отметил, что пакет мер, разработанный министерством экономики, служит не только минимизации экономических последствий коронавируса в период пандемии, но и поддержке активности в реальном секторе в постпандемический период.

"С этой точки зрения, налоговые льготы, а также расширение доступа к льготным кредитам позволят предпринимателям использовать эти льготы как в период пандемии, так и после пандемии, для минимизации затрат, а также для восстановления экономической активности в кратчайшие сроки. Презентация "Электронной кредитной платформы", разработанной и представленной министерством экономики, еще раз показывает, что предприниматели смогут получать больше государственной поддержки. Механизм субсидирования кредитов будет охватывать кредитный портфель в размере 1 миллиарда манатов. В данном направлении будут выделены 100 миллионов манатов. Это позволит предпринимателям избежать трудностей при выполнении своих кредитных обязательств во время пандемии. Предпринимателям также предоставляются налоговые льготы. А это напрямую нацелено на снижение их затрат. С другой стороны, предпринимателям предлагаются льготные кредиты на 500 миллионов манатов, на 60 процентов которых государство будет давать гарантию. Это позволит предпринимателям, работающим в секторах, пострадавших от пандемии, напрямую воспользоваться данными льготными кредитами, расширив свою деятельность. Таким образом, во время пандемии, наряду с прямым государственным финансированием, внедряется пакет для сокращения расходов предпринимателей, а также для расширения доступа к кредитным ресурсам", - сказал он.

Байрамов отметил, что пандемия и резкое снижение цен на нефть повлияли на внешнеторговый оборот Азербайджана и платежный баланс. Однако экспорт все же превышает импорт, что позволяет поддерживать положительное сальдо во внешней торговле.

Депутат добавил, что пандемия создала новые условия, и предприниматели должны быть готовы к новым технологическим вызовам.

"В ходе реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана, приоритетным является применение инноваций в экономике страны. В частности, ведущая роль Азербайджана в региональной деятельности, связанной с четвертой промышленной революцией, соглашение о создании в стране Регионального центра четвертой промышленной революции Давосского экономического форума показывают, что Азербайджан является страной, поддерживающей инновации и вносящей вклад в инновационное и технологическое развитие. Реформы, которые будут проведены в нашей стране в постпандемический период, позволят поддерживать технологические инновации, что приведет к увеличению инновационной ценности в экономике и усилению тенденций диверсификации. А это в последующий период усилит ведущую роль инноваций в ненефтяном секторе экономике", - сказал он.

По словам депутата, вопрос минимизации влияния пандемии коронавируса находится под прямым контролем главы государства.

"Если с одной стороны политика, проводимая главой государства, направлена на минимизацию воздействия пандемии на здоровье населения, то с другой стороны, это служит уменьшению ее воздействия на предпринимателей, наемных работников и т.д. В то же время соблюдение гражданами предписанных правил для преодоления пандемии является очень важным условием. К сожалению, некоторые граждане неправильно восприняли ослабление особого карантинного режима и отмену строгих ограничений. В нынешней ситуации есть большая необходимость в том, чтобы каждый гражданин был более ответственным и более активно поддерживал политику государства в борьбе с пандемией. Локализация вируса и снижение его воздействия зависят от того, насколько каждый из нас следует правилам. Только в этом случае мы сможем сохранить положительные результаты в борьбе с пандемией, и добиться локализации вируса. Следуя правилам, мы вносим вклад в защиту не только своего здоровья, но и здоровья своих близких, родственников и общества в целом. Пандемия уже является экономической проблемой, она оказывает негативное влияние на глобальную и национальную экономику. Если мы будем следовать правилам социальной изоляции, это приведет к сокращению периода карантина и поспособствует восстановлению экономической активности во всех секторах", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)