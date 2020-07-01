Асиф Вердиев: В реках Азербайджана наблюдается убыль воды

БАКУ /Trend/ - В последнее время в результате заметного уменьшения осадков в условиях климатических изменений, длительной засухи в жаркие месяцы года в реках страны стало меньше вода.

Об этом сказал главный гидролог Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, осадки, выпавшие в стране в мае и июне в объеме ниже нормы, аномальная жара в начале июня способствовали убыли воды в реке Кура и реках, впадающих в нее. Поэтому с 15 по 31 мая в верхнем течении реки Кура (пункт Гырагкесемен) уровень воды упал на 108 сантиметров. Также уровень воды упал в Мингячевирском водохранилище, в пункте Евлах наблюдается снижение уровня воды на 47 сантиметров, в Зардабе - на 127 сантиметров, Сурре - на 165 сантиметров, Ширване - на 190 сантиметров, Сальяне - на 154 сантиметров, пункте Новрузлу на реке Араз - на 122 сантиметров.

Вердиев отметил, что по многолетним наблюдениям, летом в нижнем течении реки Кура не бывает осадков, в отдельные годы наблюдалось падение уровня воды. В этом году уровень воды упал больше в сравнении с прошлыми годами, и подобная и близкая к этому ситуация наблюдалась и в 2001 году: "Ситуацию усугубляет то, что водные ресурсы в большом объеме забирают соседние Турция и Грузия, а также наша страна, что влияет на текущую ситуацию. К сожалению, мы бываем очевидцами картины, когда питьевая вода используется в технических целях. Вода в Куре убывает. Это сопровождается комплексными проблемами, включая нехватку воды. Со снижением уровня воды в Куре ослабевает скорость ее течения, что приводит к тому, что при усилении северо-восточного ветра морская вода смешивается с речной".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)