Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната (ФОТО)

Yelo Bank и Ассоциация производителей и экспортеров граната подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству.

Документ подписали главный директор Управления по бизнес банкингу Yelo Bank Эльшан Пирмалыев и председатель Ассоциации Фархад Гарашов.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сферах исследования торговых возможностей, обмена опыта, проведения тренингов, а также выдачи льготных кредитов предпринимателям, являющихся членами Ассоциации.

"Yelo Bank продолжает поддерживать развитие реального сектора. В этой связи хочется особо отметить сотрудничество с Агентством по аграрным кредитам и развитию и другими государственными институтами. С начала 2020-го года мы выдали по линии Агентства по аграрным кредитам и развитию кредиты на сумму свыше одного миллиона манатов более 100 фермерам. Учитывая потенциал в аграрном секторе, мы ожидаем стремительный рост этих цифр. Объем производства и экспорта граната в стране растет с каждым годом, поэтому эта сфера привлекает все больше внимание предпринимателей. Любой фермер, желающий реализовать свои планы в сфере производства и экспорта граната, может воспользоваться поддержкой Yelo Bank",- отметил Эльшан Пирмалыев.

"Совместные проекты и меропрятия, которые будут реализованы в рамках сотрудничества с Yelo Bank, будут очень важны с точки зрения расширения возможностей выхода к финансовым ресурсам, а также просвещения членов Ассоциации. В итоге это способствует укреплению роли членов нашей Ассоциации в экономике страны", - заявил Фархад Гарашов:

Мажоритарным акционером банка с 2008 года является ООО "Topaz Investment Limited" (95,68%), другие акционеры - физическое лицо и ISR Holding.

Ассоциация производителей и экспортеров граната, которая начала свою деятельность в 2016-ом году и насчитывает более 350 членов.