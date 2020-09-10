Банк Республика будет выдавать кредиты под 15% и с 0% комиссией

Вас беспокоят высокие процентные ставки по кредитам? Вы колеблетесь взять кредит? Теперь можете вздохнуть свободно!

Потому что Банк Республика вновь снизил процентные ставки по потребительским кредитам и сделал их более выгодными!

Так, все клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформить наличный потребительский кредит со ставкой от 15% годовых. А клиенты, заказавшие кредит онлайн, получат 50% скидку на комиссию.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком до 36 месяцев. B зависимости от официального дохода, кредит до 20 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. Кроме того, клиенты, получающие зарплату в Банке Республика, смогут получить кредит с 0% комиссией.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер - 051 4 144 144.

Отметим, что другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.