ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 513 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 513 миллионов манатов компенсации 21,506 тысячи вкладчиков “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend со ссылкой на ADİF.

По данным ведомства, 3,7 тысяч вкладчиков «AG Bank» получили 69,87 миллиона манатов, 3,7 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 109,19 миллиона манатов, 8,8 тысячи вкладчиков «Atabank» - 203,7 миллиона манатов, а 5,4 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 129,48 миллиона манатов компенсации.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Atabank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.

Отметим, что ЦБА ликвидировал лицензии данных банков.

(Автор: Жаля Гасымова)