В Вашингтоне прошел вебинар по экономической политике и инвестициям в Каспийском регионе

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне состоялся вебинар, посвященный экономической политике и инвестициям в Каспийском регионе.

Как передает в четверг Trend, на виртуальном форуме, организованном Каспийским политическим центром при содействии Агентства международного развития США, участвовали ведущие эксперты по внешней политике из Международной финансовой корпорации развития США (DFC), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и высокопоставленные представители Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана. Было обсуждено текущее положение инфраструктурного проекта "Сети голубых точек", экономической политики и последствий для развития инфраструктуры в странах Большого Каспийского региона. Веб-семинар, который транслировался на английском языке с синхронным переводом на русский , был проведен в координации с посольствами Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Узбекистана в США.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Каспийского политического центра Эфган Нифти сказал, что проект "Сети голубых точек" может помочь Каспийскому региону составить широкий круг партнеров по всему миру и сыграть решающую роль для направления инвестиций в области инфраструктурного развития.

В обсуждениях участвовали советник главного исполнительного директора Международной финансовой корпорации развития США Калеб Маккарри, заместитель главы миссии и поверенный в делах посольства Афганистана в Соединенных Штатах Абдул Хади Неджраби, советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов, исполнительный директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в США Дж. Стивен Дауд, заместитель главы миссии посольства Грузии в США Георгий Циколия, начальник управления экономического сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Азербайджана Хусния Мамедова, советники главы Международного финансового центра Казахстана "Астана" Анар Омарова и Амина Тургулова, начальник управления макроэкономической политики, анализа и прогнозирования Министерства экономического развития и сокращения бедности в Узбекистане Ильхом Умрзаков, заместитель генерального директора отдела по международным соглашениям и соглашениям с Европейским Союзом министерства торговли Турции Атилла Бастирмачы, бывший посол США в Азербайджане и член консультативного совета Каспийского политического центра Роберт Ф. Секута.

Проект "Сети голубых точек" является многосторонней инициативой, обеспечивающей оценку и сертификацию проектов развития инфраструктуры во всем мире, и объединяет правительства, частный сектор и гражданское общество для поощрения принятия надежных стандартов качества, развития глобальной инфраструктуры.

В ходе выступления советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов заявил, что в течение последних полутора десятилетий в Азербайджане было реализовано много инфраструктурных инвестиций, что исходит из очевидной потребности Азербайджана - страны на берегу Каспийского моря, но без прямого выхода в океан - улучшить сообщения с другими странами. Он сказал, что необходимо улучшить транспортное сообщение внутри страны и открыть транспортные пути, соединяющие Азербайджан с более крупными рынками. Начальник управления экономического сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Азербайджана Хусния Мамедова, в свою очередь, заявила, что с геополитической точки зрения, новые инициативы на Каспии могут придать дополнительный импульс партнерству США и Азербайджана и межрегиональному сотрудничеству.