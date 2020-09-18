Италия поспособствует привлечению компаний из ЕС для сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Италия будет способствовать привлечению компаний из стран ЕС для сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом президент итальяно-азербайджанской торговой палаты (İTAZERCOM) Мануэла Тральди сказала на проводимом в онлайн-режиме бизнес-форуме ЕС- Азербайджан 2020-2022.

"Эта уникальная возможность представится всем, кто заинтересован в реализации проектов и осуществлении сотрудничества с Азербайджаном", - сказала она.

Тральди добавила, что в развитии сотрудничества самым важным является формат «бизнес для бизнеса», который усиливается и улучшается в стране.

Она подчеркнула, что азербайджанские компании стремительно развиваются.

Отметим, что целью веб-конференции является обозначение важности экономического сотрудничества ЕС-Азербайджан, инвестиционных возможностей для компаний ЕС.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства Азербайджана, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva