В Баку продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе ведутся масштабные ремонтно-строительные работы на 18 улицах и дорогах протяженностью 23,8 км.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с программой были выделены средства для ремонта улиц Гачага Неби, Мазахира Рустамова, Худу Мамедова, Н.Туси, С.А.Ширвани, Инглаба Исмаилова, Генерала А. Шихлинского, Адмирала Нахимова, Явера Алиева, Мусазаде, Совхоз, Р. Багирова, Гафагаз, И.Габибова, Ашига Алескера, А.Новрузова и Зейтун Хатаинского района. На нескольких улицах в этом направлении уже завершены работы по реконструкции, гражданам доступна новая дорожная инфраструктура.

В рамках ремонтных работ в Хатаинском районе реконструированы улицы Ингилаба Исмайлова, Гачага Наби, Мазахира Рустамова, Сеида Азима Ширвани и Явера Алиева общей протяженностью 7,9 километра.

Работы по реконструкции ведутся на улицах Адмирала Нахимова и Н.Туси, наиболее загруженных в этом районе столицы с точки зрения дорожной инфраструктуры. Длина каждой улицы - 2,8 километра.

Работы, проводимые в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил», находятся под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.