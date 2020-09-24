LafargeHolcim присоединяется к инициативе Science Based Targets (SBTi) «Деловые амбиции для 1,5 ° C», став первой глобальной компанией по производству строительных материалов, подписавшей обязательство с промежуточными целями на 2030 год, подтвержденное SBTi. Это обязательство основывается на лидерстве LafargeHolcim в экологичном строительстве с передовыми решениями, такими как ECOPact, его зеленый бетон, и Susteno, его ведущий круговой цемент.

В своих целях на 2030 год LafargeHolcim еще больше снижает показатели по интенсивности выбросов CO2 в цементе до 475 кг нетто CO2 на тонну вяжущего материала (чистый CO2 / т цемента). Европа находится на пути к тому, чтобы стать первым регионом, который достигнет этой чистой нулевой цели, опираясь на свою дорожную карту инвестиций на 160 миллионов швейцарских франков, запущенную в прошлом году.

Сделав еще один шаг, LafargeHolcim в партнерстве с SBTi разработает дорожную карту для согласования климатических целей с будущим 1,5 ° C в цементном секторе, раздвигая границы зеленого строительства.

Ян Йениш, генеральный директор: «Я верю в создание мира, который работает для людей и планеты. Вот почему мы заново изобретаем то, как мир строится сегодня, чтобы сделать его более экологичным с помощью низкоуглеродных и замкнутых решений. Я очень рад работать с SBTi, применяя строгий научно-обоснованный подход к формированию нашей дорожной карты чистого нулевого значения и ускоряя наши усилия по существенному снижению выбросов CO2. Я не перестану раздвигать границы, чтобы стать лидером в экологическом строительстве».

Магали Андерсон, директор по устойчивому развитию: «Как крупнейший производитель цемента в мире мы должны сыграть ключевую роль в преодолении сегодняшнего климатического кризиса. На нашем пути к тому, чтобы стать компанией с нулевым уровнем выбросов, мы не только являемся частью решения, мы стремимся поддерживать наших клиентов в их стремлении к сокращению выбросов CO2. Ни одна компания не может справиться с сегодняшней проблемой климата в одиночку, поэтому мы сотрудничаем для достижения положительных результатов».

SBTi одобрил обязательство LafargeHolcim сократить выбросы парниковых газов в рамках 1 и 2 уровня выбросов парниковых газов на 21% 2 на тонну вяжущих материалов к 2030 году по сравнению с базовым 2018 годом. С этой целью LafargeHolcim обязуется сократить выбросы парниковых газов категории 1 на 17,5% на тонну вяжущего материала и выбросы парниковых газов категории 2 на 65% на тонну вяжущих материалов в те же сроки.

К 2030 году LafargeHolcim:

● Ускорить использование низкоуглеродных и углеродно-нейтральных продуктов, таких как ECOPact и Susteno.

● Переработка 100 миллионов тонн отходов и побочных продуктов для получения энергии и сырья.

● Расширение использования кальцинированной глины и разработка новых цементов с новыми связующими.

● Удвоить производство топлива из отходов, чтобы достичь 37%

● Достичь 475 кг чистого CO2 на тонну вяжущего материала (чистый CO2 / т.см)

● Эксплуатация первого завода по производству цемента с нулевым выбросом CO2.

В дополнение к этому обязательству сократить выбросы в рамках 1 и 2, LafargeHolcim расширит свои действия по всей цепочке создания стоимости, включив в него выбросы 3. Благодаря такому целостному подходу LafargeHolcim сократит выбросы, связанные с транспортировкой и топливом, на 20%.

На своем пути к чистому нулю LafargeHolcim ускорит строительство замкнутого цикла за счет увеличения использования переработанных материалов в своих продуктах и ​​процессах, одновременно восстанавливая материалы в конце их жизненного цикла.

Только в 2019 году компания LafargeHolcim переработала 48 миллионов тонн отходов, что сделало ее мировым лидером в области решений по утилизации отходов, внося свой вклад в более чистые города, сохраняя при этом ограниченные ресурсы Земли.

В ближайшее десятилетие компания будет развивать и внедрять передовые технологии, готовясь к следующему этапу своего пути к чистому нулю. Сюда входит пилотирование более двадцати проектов по улавливанию и хранению углерода (CCUS) в Европе и Северной Америке.

Для получения дополнительной информации об обязательствах LafargeHolcim в области климата, пожалуйста, ознакомьтесь с подробным разделом о климате на сайте www.lafargeholcim.com. Для получения дополнительной информации об экономике замкнутого цикла и других аспектах ее стратегии устойчивого развития см. Www.lafargeholcim.com/climate-energy.