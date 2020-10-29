ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 549 млн манатов

Экономика 29 октября 2020 12:20 (UTC+04:00)
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 549 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 549 миллионов манатов компенсации 23,497 тысячам вкладчиков закрывшихся “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend со ссылкой на ADİF.

Согласно информации, 4,33 тысячи вкладчиков «AG Bank» получили 81,42 миллиона манатов, 4,03 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 114,67 миллиона манатов, 9,47 тысячи вкладчиков «Ata Вank» - 219,31 миллиона манатов, 5,65 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 133,74 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Ata Вank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.

(Автор: Жаля Гасымова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лидеры 27 стран ЕС обсудят меры по борьбе с COVID-19 в связи с ухудшением ситуации в союзе
Лидеры 27 стран ЕС обсудят меры по борьбе с COVID-19 в связи с ухудшением ситуации в союзе
Парламент Сербии утвердил новый состав правительства республики
Парламент Сербии утвердил новый состав правительства республики
В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19
В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19
Loading Bars
Лента новостей
До настоящего времени жертвами армянского террора стали 90 мирных жителя - Генпрокурор Политика 12:43
Перенесена дата визита главы МИД Азербайджана в Женеву Политика 12:37
Кредитный портфель азербайджанского AFB Bank вырос Финансы 12:35
После Барды едем в Тертер - Хикмет Гаджиев Политика 12:35
ВС Армении обстреляли Бардинский и Гёранбойский районы - минобороны Азербайджана Политика 12:35
Посол Франции в Азербайджане сделал заявление в связи с ракетным ударом Армении по Барде Нагорно-карабахский конфликт 12:31
ВС Азербайджана гонят армянские войска, как псов – помощник Президента Политика 12:28
Трое тяжелораненых во время ракетного удара ВС Армении по Барде доставлены в Баку - глава ИВ Общество 12:21
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 549 млн манатов Экономика 12:20
Армения враждебно настроена против всего исламского мира – алжирский политолог Нагорно-карабахский конфликт 12:18
Трусливые существа обычно самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада – народный артист Кязым Абдуллаев Социум 12:17
Вчера армяне выпустили по Барде 144 кассетные бомбы - ANAMA Политика 12:09
В Ахалском регионе Туркменистана завершается посев озимой пшеницы Бизнес 12:07
Реконструированы дороги, соединяющие ряд населенных пунктов в Агсу (ФОТО) Экономика 12:05
Дания многократно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 12:03
Рано или поздно руководство Армении будет привлечено к ответственности - Кямран Алиев Политика 12:00
Отступающая армянская армия в отместку за поражения обстреливает мирных жителей - Минобороны Политика 11:57
Белорусские авиалинии объявили об очередной приостановке рейсов в Туркменистан Транспорт 11:54
Посол Мексики посетил Республиканский Центр Сейсмологической Службы при НАНА Общество 11:52
Драгметаллы в Азербайджане вновь начали дешеветь Финансы 11:51
Такие "персонажи", как Евсеев, призывают Армению к совершению военных преступлений - израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 11:50
Опреснительный завод на месторождении Каражанбас снизит дефицит воды в Мангистауской области Казахстана Бизнес 11:42
Резко осуждаем публикацию Charlie Hebdo о президенте Турции – Хикмет Гаджиев Политика 11:39
Генпрокуратура проводит следственные мероприятия по установлению ущерба на освобожденных территориях Азербайджана Политика 11:35
Правительство оплатит жителям Грузии часть коммуналки зимой Грузия 11:30
С начала текущего года Азербайджан закупил продукцию из Великобритании на сумму свыше $170 млн Бизнес 11:27
Туркменистан организовал чартерный рейс из Татарстана Туркменистан 11:23
Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия выступила с заявлением в связи с актами агрессии Армении против города Барда Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Это не случайности, а преднамеренное убийство армянами мирного населения на территории Азербайджана – певец из России Социум 11:18
Международный Красный Крест сделал заявление в связи с гибелью волонтера в результате обстрела Барды ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:11
Каждый гражданин Азербайджана преисполнен высокого духа патриотизма - народная артистка Айгюн Самедзаде (ВИДЕО) Социум 11:02
Поддержка Азербайджана Международным университетом Македонии «Визион» (ФОТО) Общество 11:01
Азербайджанский AFB Bank сократил прибыль Финансы 10:59
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2383 человек Армения 10:58
Состоится внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты под эгидой “Поддержка Азербайджана” Бизнес 10:52
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:43
Военная техника, брошенная на поле боя армянской армией (ВИДЕО) Политика 10:37
В ходе проекта АМИ Trend - телемоста "Баку-Стамбул" обсудили атаки Армении на гражданских лиц (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:29
Обломки ракет, выпущенных армянскими ВС по Барде (ФОТО) Политика 10:25
Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики на шести языках о преступлениях Армении Общество 10:25
Активы и экспорт SOCAR не пострадают от карабахского конфликта Энергетика 10:19
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили последние события в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:17
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании Политика 10:13
Ликвидированы армянские офицеры высокого ранга - Минобороны Азербайджана Политика 10:13
EBITDA SOCAR восстановится до 4,2 - 4,7 млрд манатов в 2021-2022 гг. Энергетика 10:05
Операционная прибыль Samsung Electronics выросла в третьем квартале на 58,8% США 10:04
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 10:04
Российские авиакомпании снизили в сентябре перевозки на 31,7% Россия 10:00
Туркменистан и Казахстан укрепляют сотрудничество за счёт увеличения объёмов экспортно-импортных операций Бизнес 09:59
Обращение Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре Нагорно-карабахский конфликт 09:56
ВС Армении обстреляли Гёранбойский и Тертерский районы - минобороны Азербайджана Политика 09:54
Видеокадры из освобожденных от армянской оккупации губадлинских сел Гияслы и Сарыятаг Нагорно-карабахский конфликт 09:52
Сил у армян хватает только на безоружных людей - жители Барды о ракетном обстреле мирного города (ФОТО) Общество 09:50
В Барде убит волонтер Красного Креста при оказании гуманитарной поддержки - Хикмет Гаджиев Политика 09:41
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и иностранные дипломаты находятся в Барде (ФОТО) Политика 09:41
Поддержка населения фронтовой зоны от азербайджанца, проживающего в Казахстане Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Швейцария поддерживает территориальную целостность Азербайджана Политика 09:31
Фейк про бомбёжку роддома в Ханкенди Нагорно-карабахский конфликт 09:28
У нас нет информации о лесах в оккупированных районах Азербайджана - институт ботаники Общество 09:22
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с Верховным представителем ЕС Политика 09:15
ПАСЕ будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии Грузия 08:47
268 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:16
Уничтоженная военная техника армянской армии - СПИСОК Политика 07:57
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Политика 07:50
Японские власти помогут разработке нового поколения батарей для электромобилей В мире 07:40
В результате урагана "Дзета" погиб человек США 06:52
В Мексике обнаружили захоронение с телами 59 пропавших без вести Другие страны 06:08
Лидеры 27 стран ЕС обсудят меры по борьбе с COVID-19 в связи с ухудшением ситуации в союзе Европа 05:32
В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом Россия 04:41
Ураган "Дзета" обрушился на побережье Луизианы США 03:46
Президент Ильхам Алиев: Для Армении не существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства Политика 02:11
Президент Ильхам Алиев: Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете - это мизер по сравнению с тем, что происходит Политика 02:08
Президент Ильхам Алиев: То, что Пашинян говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред Политика 02:05
Президент Ильхам Алиев: Турция уже вовлечена в процесс урегулирования карабахского конфликта, как бы это не нравилось Армении Политика 01:58
Президент Ильхам Алиев: Я не знаю, насколько встречи будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства Политика 01:55
Ответный призыв Президента Ильхама Алиева к Армении: Признайте Нагорный Карабах Политика 01:49
Президент Ильхам Алиев: Объединение усилий Турции и России было бы на пользу региону Политика 01:40
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создают Политика 01:36
Парламент Сербии утвердил новый состав правительства республики Европа 01:30
Президент Ильхам Алиев: После такого унизительного поражения, я удивляюсь, как министр обороны Армении до сих пор не подал в отставку Политика 01:29
Президент Ильхам Алиев: Даже если бы одна из санкций, наложенных на Ирак была бы применена против Армении, карабахский конфликт решился бы очень давно Политика 01:19
Президент Ильхам Алиев: Все, что сейчас происходит - это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна Политика 01:13
Индекс Dow Jones к завершению сессии на Нью-Йоркской бирже рухнул на 943 пункта В мире 01:07
Президент Ильхам Алиев: Невозможность сопредседателей МГ ОБСЕ оказать давление на Армению вызывает много вопросов Политика 01:01
Президент Ильхам Алиев: Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района Политика 00:53
Президент Ильхам Алиев: Армения говорит посредникам одно, а делает совершенно другое Политика 00:50
Президент Ильхам Алиев: Каждая жизнь человека бесценна, наши потери минимальны Политика 00:45
Президент Ильхам Алиев: С армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше Политика 00:37
Во Вьетнаме жертвами двух оползней стали семь человек Другие страны 00:34
В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 Европа 00:11
Макрон объявил о введении во Франции повторного режима самоизоляции с 30 октября Европа 28 октября 23:48
ЮНИСЕФ выступил с заявлением по карабахскому конфликту с призывом защитить детей Политика 28 октября 23:24
В Бразилии выявили возможный случай повторного заражения коронавирусом Другие страны 28 октября 23:20
Распространены кадры ракетного удара на Барду (ВИДЕО) Политика 28 октября 22:50
Иран с первых дней выступил против оккупации территорий Азербайджана - замминистра иностранных дел Ирана Политика 28 октября 22:46
Президент Ильхам Алиев: В последние годы ирано-азербайджанские связи стремительно развивались Политика 28 октября 22:11
Президент Ильхам Алиев: Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда Политика 28 октября 22:09
По факту ракетного обстрела Арменией города Барда возбуждено уголовное дело Политика 28 октября 21:57
МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры на Эрдогана Турция 28 октября 21:45
Меркель объявила о закрытии в Германии большинства общественных мест со 2 ноября Европа 28 октября 21:33
Все новости