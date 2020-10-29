ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 549 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 549 миллионов манатов компенсации 23,497 тысячам вкладчиков закрывшихся “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend со ссылкой на ADİF.

Согласно информации, 4,33 тысячи вкладчиков «AG Bank» получили 81,42 миллиона манатов, 4,03 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 114,67 миллиона манатов, 9,47 тысячи вкладчиков «Ata Вank» - 219,31 миллиона манатов, 5,65 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 133,74 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Ata Вank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.

(Автор: Жаля Гасымова)