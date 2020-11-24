Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане - Вусал Гасымлы

Экономика 24 ноября 2020 16:33 (UTC+04:00)
Карабах будет новым драйвером экономического роста в Азербайджане - Вусал Гасымлы

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева победоносные Вооруженные Силы Азербайджанской Республики одержали победу в Отечественной войне, продолжавшейся с сентября по ноябрь 2020 года, и положили конец оккупации. Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор экономических наук Вусал Гасымлы ответил на вопросы касательно основных направлений постконфликтной реконструкции.

Как можно оценить концептуальные рамки постконфликтной реконструкции?

На самом деле, господин Президент Ильхам Алиев определил рамки постконфликтной реконструкции. Развитие территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации, в постконфликтный период, включая институциональные решения, восстановительно-строительную и гуманитарную деятельность с привлечением международных партнеров по развитию и инвесторов, сотрудничество между государством и частным сектором, возвращение внутренне переселенных лиц и развитие социального капитала можно претворить применив подход по осуществлению специальных государственных программ.

Постконфликтная реконструкция будет осуществлена в рамках стратегии общего развития Азербайджанской Республики путем реинтеграции территорий, освобожденных от оккупации, и присоединением к цепочке создания стоимости. В соответствии с Целями устойчивого развития ООН и принципами 4-й промышленной революции постконфликтные районы будут развиваться с учетом местных особенностей, ресурсов и перспектив. С привлечением международных экспертов подсчитывается урон, нанесенный Арменией Азербайджану, включая ущерб, нанесенный земле, воде, лесным ресурсам, полезным ископаемым, имуществу и культурным ресурсам и, что наиболее важно, гражданским лицам и подаются иски.

Стратегия развития Карабаха может охватывать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия на местном, региональном, национальном и международном уровнях. Для претворения стратегии в жизнь очень важно осуществить организацию управления и использовать макроэкономические, фискальные, денежно-кредитные, социальные и другие инструменты политики государства. В то же время для регулирования реального курса национальной валюты может потребоваться учет этапов абсорбции денежной массы экономикой.

Постконфликтное строительство будет содействовать экономическому росту в Азербайджане. Азербайджан и дальше будет постоянно укреплять свое экономическое, политическое и военное превосходство в регионе.

Что вы можете сказать о стратегиях постконфликтного восстановления в международной практике?

Основная цель стратегий постконфликтного восстановления заключается в достижении устойчивого экономического роста и человеческого развития. Исследование экономического восстановления многих постконфликтных стран, включая Ирак, Афганистан, Косово и Хорватию, показывает, что страны, пережившие конфликт, сталкиваются с более серьезными проблемами по сравнению со стабильно слабо развивающимися странами. К этим проблемам можно отнести экономический спад, высокую инфляцию, хронический фискальный дефицит, высокую задолженность государства, разрушенный физический, человеческий и социальный капитал, уничтоженные экономические стимулы, широко распространенную бедность и массовую безработицу. «Подушка безопасности», ясное видение и политическая воля Азербайджана позволят нам избежать этих проблем.

В мировой практике в постконфликтный период наблюдается мобилизация и переприоритезация бюджетных ресурсов. В создавшихся условиях использование этой модели в Азербайджане будет более целесообразным. Новая стратегия экономической политики, принятая в Малайзии в 1971 году, была направлена ​​на обеспечение национального единства двумя способами: сокращение бедности и устранение экономического дисбаланса путем ускорения реструктуризации общества.

Согласно мировой практике, в первую очередь следует оценить внутренний человеческий капитал, к чему относится население бывшей конфликтной зоны. Эти экономические участники не должны пассивно ждать финансирование со стороны иностранных агентов. Наоборот, показывая решительность, старание и инновативность, они сами могут создать добавленную стоимость. Стратегии развития будут более устойчивыми, если будут основываться на социальную динамику и полное осознание институциональных процессов Согласно Программе развития Организации Объединенных Наций, местные экономические участники должны играть ключевую роль в плане по восстановлению.

В практике постконфликтных стран для обеспечения макроэкономической стабильности новая стратегия экономического развития должна отвечать следующим требованиям: поэтапное и последовательное осуществление экономических реформ; выбор частного инвестирования в качестве основного приоритета; построение монетарной и фискальной политики, обеспечивающих экономическое оживление, заново; постановка в качестве основной цели фискальной политики финансирование восстановления и повышение занятости наравне с обеспечение равной фискальной устойчивости; восстановление всех социальных услуг для отдельных лиц и домохозяйств; обеспечение прозрачности и эффективности в управлении международной помощью и грантами; правильное построение центра координации доноров; формирование института, обеспечивающего исполнение стратегии.

После Второй мировой войны восстановление экономики во Франции и Италии происходило на основе плана Маршалла. Как и другая помощь в постконфликтный период, помощь в рамках Плана Маршалла была связана с импортируемыми товарами и услугами. В то же время использование помощи было обусловлено утверждением бюджета и расходов США. С резкими отклонениями от условий и ожиданий этой программы Италия и Франция, увеличивая финансирование приоритетных областей страны, провели успешную политику постконфликтного восстановления.

На всех этих этапах важно использовать опыт международных структур, играющих значимую роль в построении модели постконфликтного восстановления. Для осуществления эффективной постконфликтной модели значимыми факторами считаются высококачественный институциональный климат, доступные источники финансирования и поэтапное исполнение реформ.

Какими могут быть основные направления стратегии развития Карабаха?

В соответствии с новыми рамками стратегического управления экономической политикой, созданными в Азербайджане по поручению господина Президента, Карабахский регион будет постоянно развиваться и реинтегрироваться в жизнь страны. Стратегия развития Карабаха может быть осуществлена по нижеприведенным приоритетам при учете последовательного исполнения с точки зрения времени и регионов. Для обеспечения реализации стратегии развития Карабаха может быть создан механизм управления, мониторинга и оценки, а также прозрачный и подотчетный механизм финансирования. На освобожденных от оккупации территориях начнется работа по деконтоминации, а также по строительству и благоустройству согласно новым главным планам по городам, поселкам и деревням. На территории необходимо создавать, восстанавливать и развивать экономическую инфраструктуру, включая дороги, мелиоративные и ирригационные системы, электричество, газ, водоснабжение, канализацию и т.д. В то же время важно развивать социальную инфраструктуру, включая образование и здравоохранение. Приоритетными должны быть вопросы обеспечения полноценного функционирования государственных и муниципальных органов власти на освобожденных территориях, развития конкурентоспособных секторов экономики и занятости, в том числе самозанятости. К приоритетам также можно отнести поэтапное возвращение вынужденно переселенных лиц в свои места проживания с учетом экономических и социальных вопросов, развитие человеческого капитала, привлечение внешних и местных инвестиций наравне с государственными, поддержание развития предпринимательства, в особенности микро, малого и среднего бизнеса, а также развитие экономики в соответствии с принципами инновационных решений, новых технологий, принципов зеленой и циркулярной экономики.

Какие финансовые источники будут использованы в постконфликтной реконструкции?

Здесь могут использоваться различные источники финансирования, включая государственный бюджет, SOFAZ, финансирование, выделяемое иностранными кредитными организациями, гранты и пожертвования, частные инвестиции и другие источники, не запрещенные законом. Уже сейчас чувствуется интерес представителей международных организаций, зарубежных стран, крупного и среднего бизнеса в участии в постконфликтной реконструкции. Каждая международная организация, следуя своему мандату, и каждый бизнес в соответствии со своим профилем готовы вложиться в освобожденные территории. Следуя примеру Израиля, в Азербайджане возможно широкое использование диаспорной модели инвестирования. В постконфликтный период привлечение к сфере технологий на освобожденных территориях возможно путем венчурного капитала, краудфандинга и краудинвестинга. Учитывая, что на начальном уровне сложно делать большие вложения, привлечение инвестиций на уровне малого и среднего бизнеса будет способствовать крупному инвестированию в будущем. Именно вследствие этого, Тайвань и Япония проявили себя в венчурных капиталовложениях в сферу технологий. Посредством сотрудничества между государством и частным сектором могут привлечены инвестиции во многие сферы. Реализация инфраструктурных проектов через партнерство между государством и частным сектором приводит к возрождению частного сектора, повышению эффективности и снижению нагрузки на государственный бюджет.

На территориях, освобожденных от оккупации, есть потенциал развивать горнодобывающую промышленность, металлургию, пищевую промышленность, перерабатывающую промышленность, туризм и отдых, креативную индустрию, фармацевтику, зерноводство, овощеводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, производство строительных материалов. Инвестиции, вложенные в эти области, важны как для роста ненефтяного экспорта и импортозамещаемости, так и для присоединения к цепочкам создания стоимости. Постконфликтная реконструкция будет играть важную роль и с точки зрения экономической безопасности, включая продовольственную безопасность. Для поощрения инвестирования в эти области могут применяться различные механизмы, включая промышленные парки и районы, агро- и техно парки и другие механизмы поощрения инвестиций. В Карабахе есть ресурсы, стратегические активы, эффективность и рынки, которые могут привлечь интерес инвесторов. Возможность выхода региона на 80-миллионный рынок Ирана и 83-миллионный рынок Турции (посредством Нахичевани) привлекательна для вложений, ориентированных на экспорт.

В целом, Карабах будет новым географическим драйвером в Азербайджане, центром роста. Инвестирование в этот регион и работы по реконструкции ускорят рост ВВП в Азербайджане.

(Редактор: Наталья Кочнева)

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