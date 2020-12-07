В Баку 26 торговых объектов нарушили карантинные требования - минэкономики
БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана в целях контроля за соблюдением необходимых правил и требований в условиях пандемии провело мониторинги в 745 объектах.
Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство, в результате мониторингов были выявлены нарушения требований противоэпидемического режима и санитарно-гигиенических требований на 26 объектах.
В отношении субъектов предпринимательства, допустивших нарушения, составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках.
(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Натаван Эфендиева)
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