Большое интервью председателя правления “PASHA Life”

Экономика 2 января 2021 09:23 (UTC+04:00)
Большое интервью председателя правления “PASHA Life”

Представляем вам традиционное итоговое интервью председателя правления ведущей компании страны по страхованию жизни – ОАО «PASHA Life Insurance» Нияза Исмаилова.

Здравствуйте, Нияз муаллим. С вами всегда очень приятно вести беседу. Итак, перейдем к первому вопросу:

Опишите 2020-ый год одним словом.

Полагаю, слово Challenge (испытание, вызов) здесь подойдет лучше всего. Думаю, что на английском значение этого слова намного лучше передаёт суть.

Чем запомнился прошедший год в плане бизнеса?

Я хотел бы назвать 2020-ый год годом Инноваций. Действительно, и в компании, и в стране стремительное развитие и цифровизация свидетельствуют об этом. Однако прошедший год в основном был годом вызовов. Начавшаяся с начала года пандемия, далее война, ведущаяся с целью восстановления границ нашего государства, создали трудности в нахождении новых возможностей и решений.

2020-ый год непосредственно в жизни “PASHA Life” запомнился как год 10-летнего юбилея. Мы немного по-иному отметили это событие. Вместо праздничного торжества, которое планировалось провести по этому поводу, мы посчитали долгом передать выделенную сумму в помощь семьям шехидов.

Хотелось бы немного рассказать вам о нашем 10-летии в цифрах. 24 Ноября 2010-го года наша компания начала свою деятельность коллективом, состоящим из 8 человек. На данный момент у нас около 250 сотрудников. Кроме того, уставной капитал “PASHA Life” был равен 7 миллионам манатов, но на данный момент эта цифра больше 40 миллионов. Наши активы равны 400 миллионам. По-моему, цифры достаточно хорошо описывают наш успех.

В 2020-ом году еще одним радостным событием стал переезд компании в абсолютно новый офис. С 15-го сентября «PASHA Life» находится в здании, именуемом «Sahil Plaza». Мы отнеслись к процессу переезда в современный и отвечающий всем требованиям офис со всей серьёзностью. После пандемии мы представим наш офис общественности.

Как 2020-ый подействовал на бизнес-результаты «PASHA Life», и как вы справились со сложностями?

Мы достигли поставленных целей по многим продуктам. Только лишь по одному продукту мы этого сделать не смогли.

С начала пандемии у нас в компании были созданы 3 группы, чтобы снизить негативное влияние на сотрудников и бизнес.

Группа по работе с клиентами. Они занимались привлечением и удержанием клиентов. Внутренняя группа по работе с сотрудниками. Они обеспечили безопасные условия работы и заботу о здоровье сотрудников. Эта группа работает по приципу 24/7. Всем сотрудникам оказывается необходимая медицинская поддержка. Еще хотел бы отметить, что этой деятельностью полностью занимаются сами сотрудники при полной финансовой поддержке компании. Группа, отвечающая за риски и финансы. Именно благодаря деятельности этой группы были проведены, так называемые, стресс-тесты. Периодически, так скажем, замерялся пульс компании.

Все предпринятые шаги позволили нам получить на 2 миллиона больше прибыли, чем планировалось. Как видите, во время пандемии наша команда очень гибко и оперативно отреагировала на вызовы.

Будучи компанией, занимающейся страхованием жизни, мы даём покрытие и в ипотечном виде кредита. Это покрытие относится как к шехидам, так и к раненным во время войны людям.

Семьям шехидов, имевших ипотечные кредиты, было выплачено 1.4 миллиона манатов. Задолженности этих героев по ипотеке были полностью погашены нами. Кроме того, мы создали дополнительные резервы. За счет этих резервов мы покроем наши обязательства также перед раненными ветеранами после того, как определится их группа инвалидности.

Несмотря на все выплаты, компания заработала на 2 миллиона больше планируемого. Пока рано озвучивать цифры, но могу сказать, что мы завершили этот год с 25-милионной прибылью. Эта цифра практически идентична показателю 2019-го года.

Какие чувства вы испытали, когда началась и завершилась война?

До этой войны я наизусть помнил все даты оккупации районов. Я тщательно контролировал информирование сотрудников посредством своевременной коммуникации, чтобы даты не забывал никто. Интересно, что сейчас, кроме Ходжалы, я не могу вспомнить, практически, ни одну такую дату. Именно этому я безмерно рад.

Самым восторгающим ощущением в войне было видеть наше единство. Под руководством господина Президента наш народ всей волей и силой действовал в этом направлении.

По завершении войны Азербайджан доказал своё величие.

Мы победили и на поле битвы, на политической арене и в информационной войне.

Я убежден, что после этой победы наша Родина большими темпами начнет развиваться. Будут проведены серьёзные реформы, в регионе возникнет здоровая среда.

Я бы хотел перечислить всё то, что компания сделала во имя Победы:

Была оказана помощь более чем 100 семьям, вынужденным покинуть свои дома в результате нечеловечных действий врага и расположенным в Барде и Агдаме. В общей сумме мы перевели 200 тысяч манатов в помощь семьям шехидов. Помогали с обеспечением оборудования и госпиталю, и войскам. Подарили телевизоры семьям ветеранов. Было сделано много пожертвований со стороны наших сотрудников в Фонд Помощи Вооруженным Силам. А в данный момент мы работаем над фотобанком, посвященным Карабаху и Шехидам.

Как говорит господин Президент, мы одержали Победу на поле боя. Конфликт остался позади. Добавлю только то, что справедливость всегда торжествует. Победило величие и единство Азербайджана.

Чувство триумфа - это прекрасное чувство!

Что ожидаете от 2021-го года?

Коротко скажу, что мы завешили стратегический период 2018-2020-ых годов и сумели добиться в 1,5 раза большего результата, чем ожидаемый. Следующий стратегический период будет охватывать 2021-2023 годы. Как я прежде отмечал в своих интервью, со следующего года мы будем реализовывать Цифровую стратегию. Коротко если сказать, мы планируем управлять бизнесом инновативными методами и развивать экосистему. Все наши клиенты станут свидетелями еще более быстрого развития. В то же время, клиентоориентированность и расширение рынка будут неотъемлемой частью этой стратегии. Компании, которые не смогут идти в ногу с цифровизацией, вероятнее всего, потеряют свои позиции на рынке.

Мы также будем вовлечены в разработку стратегии развития страхового рынка совместно с ЦБ и Ассоциацией Страховщиков. Являясь лидером страхования жизни, мы всегда готовы поддержать как государственные организации, так и конкурентов. Чем сильнее рынок, тем лучше будет развиваться и наш бизнес.

Вы говорите о том, что с 2021-го года будет переход на Цифровую стратегию. Как мы знаем, принцип управления Agile играет существенную роль во время перехода на Цифровую стратегию. Одной из первых страховых компаний, применивших этот подход, является и «PASHA Life». Что можете сказать от этом?

Да. Мы уже приступили к этому проекту с ноября 2020-го года при поддержке консалтинговой компании «McKinsey». Компания «PASHA Insurance» также реализует эту трансформацию параллельно с нами. Мы первые страховые компании, совершающие данный переход.

Новые принципы управления заменят старые классические принципы. Цифровизация и развитие бизнеса – 2 основополагающих принципа современного управления. К примеру, в результате Agile-подхода автоматизация в компании достигнет 90% и, что наиболее важно, будет отвечать запросам как внутренних, так и внешних клиентов.

Первым этапом этого перехода явилось создание большой Agile лаборатории внутри офиса. Ремонт лаборатории, практически, завершен. В скором времени данную лабораторию мы презентуем общественности.

В этой лаборатории мы будем работать в основном над 2 продуктами. Это - Обязательное страхование от несчастных случаев и Накопительная инвестиция. В то же время, определенная группа будет заниматься усовершенствованием систем внутри компании. Надеюсь, что наши клиенты в скором времени заметят положительные изменения. Дело в том что, Agile-подход это фактор, напрямую влияющий на качество продукта.

Центр Дата-Аналитики также будет функционировать в пределах этой лаборатории. Деятельность этой команды будет влиять на все аналитические работы в целом. Позвольте вам сказать, эта сфера очень стремительно развивается во всем мире.

В связи со всем этим мы выделили резервный бюджет и начали процесс подготовки специалистов. Команду мы уже сформировали. По истечении 2-х лет будет проведена оценка результатов этого пилотного проекта. При достижении поставленных целей использование этого подхода продолжится и расширится. Я верю, что удача будет на нашей стороне. Дело в том, что при Agile-подходе процент неудачи очень низок, и при правильном подходе попытки оправдают себя.

Хочу обратить ваше внимание на 4 очень интересных ценности Agile-подхода: быть открытым всему, брать ответственность, быть решительным и проявлять уважение.

Поверьте мне, в Agile процессы совсем другие. У членов команды совсем иное бизнес-мышление. Мы также непосредственно инвестируем в нашу страну, создавая эту команду и подготавливая специалистов. Все чаще компаниям, совершающим переход на Agile принципы, будут нужны сформировавшиеся специалисты. Я очень горд, что мы одни из первых в этом деле и можем пренести пользу стране.

Что бы Вы хотели сказать напоследок?

В первую очередь, я желаю всем здоровья.

В прошлом году многие из нас потеряли близких из-за свирепствующего вируса. Выражаю свои глубокие соболезнования всем. Желаю скорейшего выздоровления больным согражданам. В наших руках - беречь свое здоровье и, тем самым, препятствовать распространению вируса. Уверен, что скоро мы победим и этого невидимого врага.

Желаю, чтоб наш народ единством и силой вёл нашу экономику вперед. Я хочу видеть стремительное развитие экономики. Начинаются серьёзные реформы, и каждый из нас сможет внести свою лепту в этот процесс.

Всех поздравляю с прошедшим Днём солидарности азербайджанцев всего мира. Как я уже сказал в этом интервью, именно наше единство и сплоченность помогают нам побеждать. Всегда будем едины!

Пусть 2021-ый год принесет всем удачу!

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