AccessBank предоставляет льготные агрокредиты

БАКУ/Trend/ - AccessBank с 2002 года оказывает услуги малому и среднему бизнесами является лидером микрофинансирования в Азербайджане. В число акционеров банка входят такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие. На данный момент у AccessBank-а 28 филиалов, из которых 15 - в Баку и Абшероне и 13 - в регионах страны. AccessBank активно участвует в предоставлении занятым в сельском хозяйстве предпринимателям кредитов, выделенных по различным государственным программам.

И.о. Председателя Правления “AccessBank”-а Евгения Гашикулина рассказала о продуктах, которые на данный момент банк предлагает малым предпринимателям.

Евгения, AccessBank активно участвует в предоставлении выделенных государством средств предпринимателям, работающим в сельском хозяйстве. Мы хотели бы узнать, какие еще услуги Ваш банк предлагает занятым в сельском хозяйстве?

Помимо кредитов, выделенных государством через Фонд Развития Предпринимательства и Аграрное Агентство Кредитования и Развития, мы кредитуем и за счет собственных средств. Банк выдает долгосрочные кредиты на инвестиционные цели и краткосрочные кредиты на финансирование одного агроцикла. Кредиты, выданные на этот период, имеют льготный период в 9 месяцев. Кредит выдается по ставке от 12% до 16%. Когда клиент обращается за кредитом в наш банк, его запрос анализируется нашими коллегами и клиент получает ответ в течение следущих 24 часов. Для постоянных же клиентов решение по запросу занимает всего 2-3 часа.

А каковы прочие условия по микрокредитованию?

Максимальный срок, на который выдаются все микрокредиты в “AccessBank”, включая микрокредиты для занятых в сельском хозяйстве, составляет до 48 месяцев. Сумма колеблется в пределах от 500 до 100.000 манатов. Процентная ставка определяется в зависимости от суммы кредита, истории ваимоотношений с банком и запрашиваемым сроком; также предоставляется и льготный период.

В чем преимущества получения агрокредитов в AccessBank?

У нас имеется разветвленная сеть филиалов и большое количество специалистов, имеющих серьезный опыт в микрокредитовании, позволяющий нам предоставлять правильно подобранное финансирование в кратчайшие сроки. Каждый человек, обратившийся к нам, является для нас не столько клиентом, сколько партнером. Наша главная цель – понять намерения, оказать финасовую помощь и стать личным финансовым консультантом. В этом случае отношения между банком и клиентом становятся более близкими и повышают доверие между ними.

Кроме того, у нас очень удобная упрощенная система оформления документов. Например, с сентября нынешнего года наши клиенты могут получить бизнес-кредит на сумму до 10.000 манатов просто позвонив или отправив запрос через сайт. Этой услугой пользуются как микро-, так и агро-клиенты.

Евгения, AccessBank является лидером микрофинансирования в стране, в том числе занимает существенное место в финансировании занятых в сельском хозяйстве микропредпринимателей. Как Вы думаете, в чем причина успеха Вашего банка в этой области?

Верно, на данный момент около 40% выданных AccessBank-ом микрокредитов – это те, что выданы занятым в сельском хозяйстве. На первом месте среди направлений, по которым мы предоставляем агрокредиты - это животноводство - 25%, также значимые доли занимают сады и теплицы.

Хотелось бы отметить, что клиентская база AccessBank-а состоит в основном из постоянных клиентов. Это, конечно же, нас радует. Данный факт означает, что мы завоевали доверие наших клиентов, так как благодаря первым займам, выданным нами, их бизнес рос, развивался и предприниматели повторно обращались к нам, чтобы поддержать это развитие. В настоящее время у нас большое количество клиентов, которые начали с получения у нас кредитов в 500 манатов, а сейчас ведут бизнесы с оборотами в сотни тысяч манатов.

Как банк, мы постоянно вводим новшества, чтобы привлекать новых клиентов и вовремя реагировать на потребности бизнеса. У нас много планов по дальнейшему развитию продуктовой линейки для сегмента малого бизнеса, их реализация позволит предоставить дополнительную гибкость и комфорт нашим клиентам.