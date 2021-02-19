БАКУ /Trend/ - В ходе 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией подписаны Протокол и План действий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что эти документы будут способствовать углублению экономических отношений между двумя странами и реализации новых совместных проектов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)